Test – Asus Zenbook S14, léger, stylé, complet ?

Asus continue d’affiner sa gamme Zenbook avec un modèle qui mise tout sur la portabilité. L’Asus Zenbook S14 incarne l’ultrabook moderne : léger, fin et suffisamment puissant pour couvrir les besoins du quotidien. Avec son design soigné, ses matériaux premium et son autonomie impressionnante, il vise les professionnels et les étudiants en quête d’un PC portable fiable et élégant. Mais, dans cette quête de finesse, y a-t-il des concessions trop importantes ? Après plusieurs semaines d’utilisation, voici notre verdict sur cet ultrabook d’exception.

Fiche technique

Caractéristique Détail Processeur AMD Ryzen™ 9 HX 370 (2.0 GHz, jusqu’à 5.1 GHz, 12 cœurs, 24 threads) RAM 16 Go ou 32 Go LPDDR5X Stockage 1 To SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Écran ROG Nebula Display : 16″, 2560 x 1600 (2.5K), 240 Hz, Dolby Vision HDR GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8 Go GDDR6) Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI, 1x lecteur SD, 1x prise jack 3,5 mm Dimensions 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm Poids 1.85 kg Batterie 90 Wh Prix 2799 € en ce moment, PVC à 3199 €

Design et hardware de l’Asus Zenbook S14

L’Asus Zenbook S14 frappe immédiatement par sa finesse et son poids plume. Avec seulement 1,2 kg sur la balance et une épaisseur de 1,19 cm, il figure parmi les ultrabooks les plus compacts du marché. Asus a fait le choix du céraluminium, un matériau innovant qui apporte à la fois légèreté et robustesse. Le toucher est agréable, avec un fini mat qui limite les traces de doigts. Le nouveau logo Asus, subtilement gravé sur le capot, ajoute une touche d’élégance moderne. Malgré son format réduit, le châssis reste solide et bien assemblé, proposant une belle sensation de qualité en main.

L’écran de 14 pouces est bordé de fines marges, même si Asus aurait pu aller encore plus loin dans l’optimisation. L’ergonomie est bien pensée : la charnière surélève légèrement l’ordinateur pour améliorer le confort de frappe et l’aération. Cette inclinaison subtile favorise également la dissipation thermique, un point essentiel sur un châssis aussi fin. Asus maîtrise parfaitement l’équilibre entre design et fonctionnalité, et ce Zenbook S14 en est la preuve. Le format compact en fait un allié idéal pour le travail en déplacement, sans sacrifier le style ni la durabilité.

Connectique et connectivité

Comme beaucoup d’ultrabooks modernes, l’Asus Zenbook S14 fait des choix minimalistes en matière de connectique. Il embarque deux ports Thunderbolt 4, un USB-A 3.2 Gen 2, un HDMI 2.1 et une prise jack 3.5 mm. Un ensemble suffisant pour les besoins courants, mais qui aurait pu être plus généreux. L’absence de lecteur de carte SD et d’un USB-A supplémentaire se fait sentir pour ceux qui utilisent des accessoires variés. Ce parti pris est cohérent avec l’objectif de finesse extrême, mais impose parfois d’avoir un adaptateur à portée de main.

Côté sans-fil, l’ultrabook est à la pointe avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Cette connectivité dernier cri assure des transferts rapides et une connexion stable, idéale pour le cloud gaming ou le travail collaboratif en ligne. La compatibilité avec les périphériques modernes est excellente, et le support des dernières normes garantit une certaine pérennité. Asus fait ici un sans-faute, en proposant une connectivité avancée qui compense en partie le manque de ports physiques.

Clavier et pavé tactile

Le clavier de l’Asus Zenbook S14 offre une expérience de frappe confortable malgré le format ultrafin de l’appareil. Avec une course de touche de 1,1 mm, la frappe reste fluide et réactive, bien qu’un peu plus courte que sur des modèles plus épais. Les touches sont bien espacées, offrant un bon retour tactile, ce qui le rend agréable pour la saisie prolongée. Le rétroéclairage est efficace, avec plusieurs niveaux d’intensité, parfait pour travailler en basse luminosité. Asus a aussi intégré une touche Copilot, signe de l’orientation de l’appareil vers une utilisation optimisée pour les nouvelles fonctionnalités d’IA sous Windows 11.

Le pavé tactile est spacieux et précis, bien adapté à la navigation sous Windows. Sa surface en verre assure une glisse fluide et agréable, rendant l’expérience utilisateur plus confortable. La réactivité est excellente, avec un support complet des gestes Windows pour le multitâche. Malgré tout, les amateurs de grands trackpads comme ceux des MacBook pourraient le trouver légèrement plus petit que la moyenne des ultrabooks premium. Néanmoins, il reste suffisant pour une utilisation quotidienne, et le clavier-pavé tactile forment un duo efficace pour un ultrabook de cette taille.

Performances

L’Asus Zenbook S14 embarque un Intel Core Ultra 7 258V, un processeur conçu pour l’efficacité énergétique et l’intelligence artificielle. Avec 8 cœurs et 8 threads, il assure une bonne réactivité dans les tâches courantes. Le processeur neuronal Intel AI Boost optimise certaines applications, notamment pour la reconnaissance vocale ou la retouche photo assistée par IA. Associé à 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5X, il garantit une fluidité exemplaire en bureautique et en multitâche. Cependant, son architecture privilégie la sobriété à la puissance brute, ce qui limite ses capacités sur des tâches lourdes comme le montage vidéo 4K ou la modélisation 3D.

La carte graphique Intel Arc, intégrée au processeur, se montre suffisante pour de la création légère et du streaming en haute définition. Elle permet de faire tourner des logiciels comme Photoshop ou DaVinci Resolve, mais montre vite ses limites en jeu. Avec un SSD PCIe 4.0 de 512 Go ou 1 To, le stockage est rapide et confortable pour les fichiers volumineux. En usage quotidien, l’ensemble offre une expérience fluide, mais ce n’est pas une machine taillée pour le gaming ou la production audiovisuelle intensive. L’ultrabook reste avant tout optimisé pour la mobilité et la productivité, avec un excellent rapport performance/consommation.

Autonomie et batterie

L’autonomie est un des atouts majeurs du Zenbook S14. Avec sa batterie de 72 Wh, il dépasse facilement les 12 heures d’utilisation en bureautique et navigation web. Même avec l’écran OLED en 120 Hz, la gestion énergétique reste efficace grâce aux optimisations d’Intel. En utilisation mixte, incluant vidéo, tâches bureautiques et appels en visioconférence, il tient une journée entière sans problème. Les utilisateurs mobiles apprécieront cette endurance, qui le place parmi les ultrabooks les plus autonomes du marché.

La recharge est assurée par un adaptateur USB-C de 65 W, permettant de récupérer environ 50 % de batterie en 30 minutes. Ce format universel facilite l’usage d’un chargeur unique pour plusieurs appareils. Cependant, l’OLED et la haute résolution impactent l’autonomie lorsqu’on pousse la luminosité ou que l’on travaille sur des tâches gourmandes. Pour maximiser l’endurance, il faudra réduire le taux de rafraîchissement à 60 Hz ou ajuster la gestion de l’énergie. Malgré cela, Asus signe un ultrabook ultra-endurant, parfait pour les déplacements et le travail nomade.

Conclusion : que vaut l’Asus Zenbook S14 ?

L’Asus Zenbook S14 est un ultrabook élégant, léger et incroyablement autonome, conçu pour les professionnels et étudiants exigeants. Son écran OLED 3K sublime l’affichage, et son châssis en céraluminium allie finesse et robustesse. Son processeur Intel Core Ultra 7 assure des performances solides en bureautique et création légère, mais montre ses limites sur les tâches lourdes. La connectique minimaliste impose quelques compromis, mais la connectivité moderne compense cette faiblesse. Avec une autonomie impressionnante et une recharge rapide, il coche presque toutes les cases d’un ultraportable idéal. Un choix pertinent pour ceux qui privilégient portabilité et endurance, tout en acceptant quelques concessions sur la puissance et les ports disponibles.

