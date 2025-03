Innovation audacieuse : BYD réinvente la conduite avec drones

BYD, le géant chinois des véhicules à énergie nouvelle, fait encore parler de lui. Cette fois-ci, la marque s’associe à DJI pour introduire une nouvelle technologie de drone intégrée à ses automobiles. En effet, une révolution qui promet d’ajouter une dimension fascinante à l’expérience de conduite.

BYD – Une technologie de pointe en action

BYD a dévoilé le tout nouveau système de drone embarqué Lingyuan au siège de l’entreprise à Shenzhen. À l’heure actuelle, cette innovation est disponible uniquement en Chine continentale. De plus, elle marque un tournant vers l’adoption de systèmes intelligents de drones dans les véhicules. Le système permet une intégration fluide entre l’automobile et le drone, élargissant ainsi les horizons des technologies embarquées.

L’entreprise propose deux versions de cette technologie. Tout d’abord, l’édition LingYuan Battery Swap se destine principalement aux modèles YANGWANG et intègre un drone DJI Mavic 3. Ensuite, l’édition Lingyuan Fast Charging est équipée d’un drone DJI AIR 3S sur mesure. De plus, elle est compatible avec les véhicules DENZA et certains modèles BYD.

Mais c’est avec sa fonctionnalité de piste d’atterrissage intelligente que le système Lingyuan se distingue vraiment. Capable de gérer des décollages et atterrissages dynamiques jusqu’à 25 km/h, de commander un retour automatique jusqu’à deux kilomètres, de suivre à 54 km/h et de recharger rapidement, ce système est une véritable prouesse technologique.

Des fonctionnalités enrichies pour les utilisateurs

Parmi les caractéristiques impressionnantes de ce dispositif, les utilisateurs peuvent notamment explorer 30 modèles de prise de vue prédéfinis. De plus, une interface utilisateur intuitive, via l’application Lingyuan de BYD, facilite l’interaction et l’exploitation des drones sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

L’intégration ne s’arrête pas là. Grâce à un héliport rétractable ultra-compact, qu’il soit encastré dans le toit des voitures plus imposantes ou suspendu au-dessus des modèles plus petits, le gabarit des véhicules est maintenu en dessous de 2,05 mètres, réduisant ainsi les contraintes dimensionnelles.

Une caméra 4K intégrée permet d’éditer directement les vidéos et se synchronise avec celle du drone, offrant des séquences impressionnantes et des angles de vue inédits.

Le président de BYD, M. Wang Chuanfu, a souligné que cette collaboration dépasse le simple ajout d’un drone dans leurs véhicules. Une synergie unique qui illustre leur engagement profond dans une fusion technologique avancée, repoussant ainsi les limites de l’innovation dans le domaine de la mobilité.

En conclusion, le système de drone intégré de BYD promet de révolutionner le domaine automobile. Une fusion novatrice qui pourrait inspirer d’autres constructeurs à suivre cette voie. Que pensez-vous de cette avancée technologique? Partagez vos impressions et engagez la discussion avec notre communauté!