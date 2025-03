Sonim XP Pro – Révolution thermique : Le smartphone 5G robuste !

Sonim Technologies, un leader américain dans les solutions mobiles robustes, a récemment dévoilé son dernier bijou technologique : le Sonim XP Pro Thermal 5G smartphone. Ce nouveau modèle, qui étoffe la série phare XP Pro, promet de révolutionner les outils des professionnels grâce à une connectivité 5G, une imagerie thermique intégrée, et une durabilité incomparable. Tout cela dans un design élégant, conçu pour les défis les plus ardus.

Performance d’imagerie professionnelle et connectivité 5G

Le Sonim XP Pro Thermal s’affirme avec une imagerie thermique FLIR Lepton® 3.5, propulsée par le chipset Snapdragon® 7 Gen 3. Cette combinaison permet de capturer, analyser et partager des données thermiques, en plus de diffuser en direct ces informations via les réseaux 5G. Grâce à la technologie MSX® de Teledyne FLIR, les détails en lumière visible se superposent sur les cartes de chaleur pour un contexte visuel exceptionnel.

Sonim XP Pro Thermal : Construit pour durer

Doté d’une batterie longue durée de 5000 mAh avec options de recharge rapide et sans fil, le Sonim XP Pro Thermal répond aux besoins des professionnels toute une journée durant. Conçu selon les standards Sonim Rugged Performance, il résiste à l’eau, la poussière, les chocs et les températures extrêmes. Son design ergonomique et son écran protégé par Gorilla® Glass Victus II® en font un allié puissant pour l’usage quotidien.

Idéal pour des professions exigeantes

Le Sonim XP Pro est conçu pour les environnements les plus difficiles. Il répond aux besoins des secteurs tels que la maintenance électrique, la CVC et plomberie, et même la sûreté publique. Grâce à l’application Sonim IRIS, intégrant MyFLIR Pro, les utilisateurs peuvent analyser sur place les données thermiques, partager instantanément leurs découvertes ou générer des rapports de haute qualité.

La suite logicielle Sonim IRIS avec un SDK intégré permet un développement d’applications sur mesure pour des industries variées, simplifiant ainsi l’efficacité et la performance des flux de travail.

Le Sonim XP Pro Thermal sera disponible en Europe et en Afrique du Sud dès le second trimestre 2025, et ouvert aux précommandes très bientôt. Pour les intéressés, une démonstration sera accessible lors du Mobile World Congress. Partagez votre enthousiasme pour ce produit innovant et faites-nous part de vos impressions sur cette révolution technologique à venir !