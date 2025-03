StrataVision booste l’innovation avec son programme partenaire

StrataVision, leader en vision par ordinateur, vient de lancer un nouveau programme de partenariat. Ce programme vise à étendre son réseau et à offrir des solutions basées sur l’IA. Comment cette initiative va-t-elle transformer le paysage technologique ?

StrataVision : un nouveau programme pour les partenaires

Le Channel Partner Program est conçu pour les revendeurs et intégrateurs de systèmes. Il leur fournit les outils nécessaires pour proposer des produits de StrataVision à un public plus large. Le PDG de StrataVision, Bjoern Petersen, souligne l’importance de relations mutuellement bénéfiques. En effet, ce partenariat vise à fournir aux entreprises des solutions innovantes.

Optimiser l’analyse vidéo avec l’IA innovante

Les entreprises recherchent des solutions efficaces pour améliorer la sécurité et la satisfaction des clients. Grâce à l’innovation de StrataVision, elles peuvent exploiter des analyses vidéo avancées. Ces analyses permettent une prise de décision plus rapide et une meilleure prévention des pertes. De plus, elles facilitent une gestion opérationnelle optimale.

Avantages exclusifs pour les partenaires du programme

Les partenaires bénéficient de divers avantages :

Formation complète sur les produits de StrataVision

complète sur les produits de StrataVision Accès prioritaire aux nouvelles technologies

aux nouvelles technologies Ressources dédiées pour le soutien technique et commercial

Soutien marketing pour la génération de prospects

Ce programme à plusieurs niveaux offre une structure adaptée à chaque partenaire.

En conclusion, le Channel Partner Program de StrataVision ouvre de nouvelles opportunités pour ses partenaires. Cette initiative répond à la demande croissante de technologies basées sur l’IA. Les entreprises partenaires sont ainsi mieux équipées pour réussir dans un marché en constante évolution. Pour plus d’informations, les intéressés peuvent visiter le site de StrataVision.

