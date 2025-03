DJI Dock 3 : innovation impressionnante pour les drones

DJI, le leader mondial des drones civils, dévoile le DJI Dock 3, une solution innovante « Drone in a Box ». Conçu pour des opérations à distance 24h/24 et 7j/7, ce nouvel outil est compatible avec les drones de haute performance Matrice 4D et Matrice 4TD. Découvrez comment ce dock révolutionne les opérations aériennes dans divers environnements.

utilisation 24h/24 et 7j/7 pour les opérations à distance

Le DJI Dock 3, associé aux drones Matrice 4D et 4TD, offre des opérations ininterrompues dans des environnements variés. Cette solution permet le montage sur véhicule pour atteindre des zones distantes. Avec une connexion basé sur le cloud, les déploiements mobiles deviennent flexibles, répondant ainsi aux besoins de la sécurité publique et de l’inspection des infrastructures.

adaptabilité du dock aux conditions extrêmes

Ce dock est capable de résister à des températures extrêmes allant de -30 °C à 50 °C. Ces capacités en font un atout pour les opérations critiques. Son design, certifié IP56, protège le système interne contre la poussière et l’eau, garantissant ainsi une utilisation fiable, même dans des conditions sévères.

performances du DJI Matrice 4D et 4TD

Les drones Matrice 4D et 4TD offrent de solides performances, avec un temps de vol constant allant jusqu’à 54 minutes. Ils intègrent une caméra grand angle, une caméra télé et un télémètre laser. Le système de relais prolongé, grâce à la radiocommande DJI RC Plus 2 Enterprise, permet de maximiser la portée opérationnelle. De plus, le mode Scène de Nuit améliore la vision nocturne en couleur.

En conclusion, le DJI Dock 3 redéfinit la gestion des opérations aériennes grâce à sa flexibilité et à sa performance. Il résiste aux températures extrêmes tout en maintenant des standards élevés de sécurité des données. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels en quête de solutions fiables et adaptables.

