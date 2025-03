Alexa+ : quand sera-t-il disponible en France ?

Amazon a présenté la nouvelle version d’Alexa le mercredi 26 février lors d’un événement à New York. Dénommée « Alexa+ », cette nouvelle version promet de voir, de comprendre et d’anticiper tous les besoins des utilisateurs.

Alexa+ intègrera de nouvelles fonctionnalités pratiques

Cette nouvelle version d’Alexa, boostée à l’intelligence artificielle, était attendue depuis des mois. Alors que l’ancienne Alexa était qualifiée d’un peu limitée, cette nouvelle version serait « ultra-puissante ». A en croire le directeur des appareils chez Amazon, Panos Panay, c’est une « réarchitecture complète » de l’assistant. En quelques mots, Amazon a présenté Alexa+ comme étant plus intelligent, plus connecté et capable d’interagir avec une multitude de services et d’applications.

Dans les faits, Alexa+ n’est pas seulement une voix dans une enceinte. Elle intègre une caméra connectée qui peut analyser tout ce qu’elle voit. Si un utilisateur pointe l’appareil sur une scène, Alexa+ lui dira immédiatement ce qui se passe. Par exemple, si vous filmez votre salon et que vous demandez où se cache votre chat, Alexa+ scrutera l’image pour vous répondre. Cette technologie porterait le nom de « computer vision ». Elle permet à une IA de comprendre des images ou des vidéos en temps réel.

Un aperçu de ce qu’Alexa+ peut faire pour vous au quotidien

Par ailleurs, cette nouvelle version d’Alexa serait également capable de capter votre humeur. Par exemple, si l’assistant détecte de la peur dans votre voix, elle ajustera sa réponse pour vous rassurer. Selon Panos Panay, Alexa+ a été entraînée pour reconnaître les émotions, l’humour ainsi que le contexte d’une situation.

Pour ce qui est des tâches quotidiennes, cette nouvelle version peut transformer des cours en quiz pour les révisions, planifier un voyage ou encore trouver le meilleur restaurant aux alentours. Pour ce faire, elle puise dans sa « mémoire » qui est remploie de vos habitudes et préférences.

En ce qui concerne la maison, Alexa+ peut contrôler les appareils Amazon de votre maison si vous en possédez. Par exemple, si vous lui dites de lancer votre playlist sur Amazon Music, elle s’exécutera sur l’appareil connecté de votre choix, sans que vous n’ayez à lever le petit doigt. Elle peut également analyser les images de votre caméra Ring et vous faire un résumé de ce qui s’est passé en votre absence. En outre, Alexa+ peut également sauvegarder vos fichiers (PDF, e-mails, etc) et vous aider à planifier vos réunions et événements clés.

Quand arrivera-t-il en France et à quel prix ?

Pour le prix, Alexa+ sera proposée au prix de 19.99 dollars par mois aux Etats-Unis mais les membres Prime pourront en bénéficier gratuitement. Les Etats-Unis seront les premiers servis car l’assistant sera disponible dans le pays dès ce mois de mars. En France, il faudra encore patienter au moins quelques mois avant de pouvoir utiliser ce nouvel assistant. Certains analystes indiquent qu’il est difficile d’envisager l’arrivée d’Alexa+ dans l’Union européenne avant 2026 en raison de la législation plus restrictive avec le Digital Markets Act et l’AI Act.