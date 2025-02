Rendez-vous le 26 février pour un événement Amazon !

Le mercredi 12 février, Amazon a envoyé de mystérieuses invitations indiquant la tenue d’un événement le 26 février, à New York, à 10 heures HE. Pour le moment, rien d’officiel, mais beaucoup s’attendent à ce que le géant de l’e-commerce présente sa vitrine d’appareils et de services à cette date.

À quoi peut-on s’attendre lors de cet événement Amazon ?

Pour information, Amazon organise généralement ses lancements à l’automne. Sa dernière présentation d’appareils et de services remonte à septembre 2023. Il se pourrait donc que l’événement soit avancé pour cette année. D’autant plus que beaucoup de personnes attendent ce qu’Amazon a préparé de nouveau.

Pour l’heure, nous savons que Panos Panay, le responsable du matériel de l’entreprise, et son équipe chargée des appareils et des services seront présents. Par conséquent, il est fort probable que l’on assiste au lancement de nouveaux gadgets. Néanmoins, des analystes avancent qu’Amazon pourrait mettre davantage l’accent sur la prochaine génération d’Alexa. En effet, l’entreprise aurait envoyé cinq versions de son invitation à l’événement. Or, une fois que ces images sont rassemblées, l’arrière-plan épelle le mot « Alexa ».

Un événement centré sur Alexa ?

Jusqu’ici, l’entreprise a promis que la nouvelle Alexa, alimentée par LLM, pourra « traiter les nuances et les ambiguïtés, comme le ferait une personne, et d’agir intelligemment ». Amazon a également avancé qu’Alexa sera capable de répondre à des demandes complexes comme programmer des tâches ou encore gérer les appareils électriques dans une maison.

Par ailleurs, la nouvelle Alexa bénéficierait d’un matériel dédié. Comme les mises à jour de la gamme d’enceintes intelligentes Echo commencent à dater, il est probable qu’une mise à jour soit également annoncée le 26 février. De même, les écouteurs Echo Buds pourraient aussi recevoir une mise à niveau.

En outre, certains produits pourraient ne pas être de la partie. C’est notamment le cas de nouveaux Kindle, dont les derniers remontent à la fin d’année 2024. Amazon pourrait également faire l’impasse sur de nouvelles tablettes Fire.