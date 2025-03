Adieu Skype : Embrassez la révolution teams dès 2025 !

Le monde de la communication évolue constamment, et Skype, un géant historique de cette ère numérique, va tirer sa révérence en mai 2025. Microsoft a décidé de consolider ses offres et de mettre l’accent sur Microsoft Teams (gratuit), une plateforme moderne de collaboration et de communication.

Le passage vers Microsoft Teams

Skype a longtemps été un pilier dans le domaine des communications, offrant des fonctionnalités essentielles telles que les appels individuels et en groupe, la messagerie et le partage de fichiers. Cependant, Teams reprend ces fonctionnalités et en ajoute d’autres plus avancées. Il permet notamment d’héberger des réunions, de gérer des calendriers et de construire ou rejoindre des communautés, le tout gratuitement.

Des millions de personnes utilisent déjà Microsoft Teams comme plateforme principale pour la collaboration. Que ce soit au travail, à l’école ou à la maison, Teams est devenu un outil incontournable.

Au cours des deux dernières années, le nombre de minutes passées en réunion par les utilisateurs de Teams a quadruplé. Cela démontre la valeur ajoutée que Teams apporte en matière de communication et de collaboration quotidiennes.

Microsoft promet de simplifier la transition pour les utilisateurs de Skype vers Teams afin de ne pas perturber leur expérience utilisateur. Les chats et contacts Skype seront transférés directement dans Teams lorsque les utilisateurs se connecteront avec leurs identifiants Skype. Cela garantit une transition en douceur.

Les options pour les utilisateurs de Skype

Durant cette période de transition, les utilisateurs de Skype ont deux choix. D’abord, ils peuvent passer à Microsoft Teams gratuitement, avec la possibilité de se connecter à l’aide de leurs identifiants Skype. Ainsi, ils retrouveront facilement tous leurs chats et contacts. Les utilisateurs de Teams et de Skype pourront continuer à échanger entre eux durant cette période.

En outre, ceux qui préfèrent ne pas migrer vers Teams peuvent exporter leurs données Skype, incluant les discussions, contacts et historiques d’appels. Skype restera disponible jusqu’au 5 mai 2025. Cela laisse aux utilisateurs le temps nécessaire pour explorer et décider de l’option qui leur convient le mieux.

Commencer avec Teams gratuitement

Microsoft a prévu un guide étape par étape pour aider les utilisateurs à démarrer avec Teams et profiter pleinement de ses fonctionnalités. La migration vers Teams est simple et permet de continuer à utiliser Skype pendant la période de transition.

Pour commencer, il suffit de télécharger Teams sur votre appareil, de vous connecter avec vos identifiants Skype, et vos conversations et contacts seront prêts à l’emploi.

En ce qui concerne les offres payantes de Skype, elles ne seront plus disponibles pour les nouveaux clients. Les utilisateurs actuels peuvent continuer à utiliser leurs crédits et abonnements jusqu’à la fin de leur période de renouvellement.

Ce changement marque une nouvelle étape passionnante pour Microsoft et ses utilisateurs. Partagez vos réflexions et dites-nous comment vous envisagez de tirer parti de Teams pour vos communications futures !