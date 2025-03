LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils : un fossile de T. rex impressionnant en LEGO !

LEGO frappe fort avec son tout dernier « LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils » set dédié aux passionnés de Jurassic Park et de paléontologie. La marque dévoile une réplique gigantesque du fossile de Tyrannosaurus rex. Ce set offre une expérience de construction à la fois technique et immersive. Avec ses 3 145 pièces et plus d’un mètre de long, ce modèle est le plus imposant de la gamme Jurassic World.

Un set LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils monumental pour les fans de dinosaures

Tout d’abord, ce set propose une reproduction fidèle d’un squelette de T. rex, avec des articulations mobiles. Sa tête, sa mâchoire, ses bras et sa queue sont ajustables pour créer des mises en scène dynamiques. Un socle d’exposition accompagne le modèle pour une présentation optimale. Ainsi, LEGO ajoute une touche de nostalgie avec des références cachées à la saga Jurassic Park. Parmi elles, un élément d’ambre et une plaque informative complètent l’ensemble. Deux figurines iconiques sont incluses : le Dr. Ellie Sattler et le Dr. Alan Grant, pour replonger dans l’univers du film de 1993.

Enfin, le livret d’instructions pour ce LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils va au-delà du simple montage. Il regorge d’anecdotes sur le design du set, des scènes cultes du film et des faits sur le T. rex. Par ailleurs, l’application LEGO Builder permet une expérience numérique complémentaire avec des vues 3D interactives.

Prix et disponibilité

Le set LEGO Jurassic World Dinosaur Fossils : Tyrannosaurus rex sera disponible en accès anticipé pour les membres LEGO Insiders dès le 12 mars 2025 sur www.LEGO.com/JurassicTrex et en LEGO Stores. Il sera accessible à tous à partir du 15 mars 2025 au prix de 249,99 €.