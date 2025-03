Avec Gex Trilogy, une mascotte des années 90 est de retour. On connaît déjà quand ! 

Si vous ne connaissez pas Gex, c’est bien normal : depuis son dernier jeu en 1999, le petit gecko a totalement disparu des radars. Mais Limited Run Games en a décidé autrement, en ressuscitant l’une des mascottes les plus emblématiques des jeux vidéo des années 90. En collaboration avec Crystal Dynamics, l’éditeur annonce le retour de Gex en remaster, baptisé Gex Trilogy.

Sonic, Donkey Kong…Il fut un temps où les créatures anthropomorphes faisaient fureur dans les jeux vidéo. Et parmi elles, il y avait un gecko nommé Gex. Il est le héros principal des jeux du même nom, développés par Crystal Dynamics. Le studio a même fait de Gex sa mascotte en 1998. Malheureusement, la licence n’a pas résisté à l’épreuve du temps, son dernier jeu étant sorti en 1999. Et depuis, plus rien.

Mais grâce à Limited Run Games, le petit gecko s’apprête à faire son grand retour sur les plates-formes modernes. Dans une bande-annonce, le studio dévoile Gex Trilogy, une collection remastérisée des 3 jeux de la licence, sortie dans les années 90. Elle comprend alors Gex (1994), Gex : Enter the Gecko (1998) et Gex 3 : Deep Cover Gecko (ou Gex contre Dr. Rez), sorti en 1999.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de présentation :

Gex Trilogy sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam vers l’été 2025. Le jeu bénéficiera également d’une version physique pour les collectionneurs. Pour l’instant, Limited Run Games n’a pas encore révélé les améliorations apportées au remaster, mais ce qui est sûr, c’est qu’il prendra en charge le format grand écran. On attend plus de détails de la part de Limited Run Games dans les prochains mois.