Whatfix booste l’innovation numérique avec ScreenSense

Whatfix, une entreprise pionnière dans les plateformes d’adoption numérique, a récemment dévoilé sa toute dernière innovation : ScreenSense. En effet, cette technologie d’intelligence artificielle marque une avancée significative dans l’amélioration de l’efficacité des flux de travail numériques. Mais alors, quels sont les impacts de cette nouveauté et les projets de Whatfix pour l’avenir ? Découvrez-les dans cet article.

Whatfix : leader de l’adoption numérique en 2024

En 2024, Whatfix a connu une croissance exceptionnelle. L’entreprise a enregistré une augmentation de 38% de son chiffre d’affaires. Cette performance a été soutenue par l’acquisition de douze clients du Fortune 500. Parmi ces clients, on retrouve des noms prestigieux dans le secteur financier, de l’assurance, et du commerce de détail.

ScreenSense : révolution numérique par l’IA

La nouvelle technologie ScreenSense repose sur des algorithmes brevetés facilitant une expérience utilisateur intuitive. Elle détecte de manière avancée les éléments et les contextes, tout en apportant une intelligence comportementale. L’application de l’IA permet ainsi à Whatfix d’optimiser les tâches numériques, contribuant à une adoption technologique plus fluide et intuitive.

Croissance et percées technologiques de Whatfix

2024 a été riche en innovations pour Whatfix. La société a présenté de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, comme le logiciel Mirror et les analyses de produits. De plus, elle a renforcé sa plateforme d’adoption numérique sur mobile avec le lancement du SDK Mobile 2.0. Ces avancées technologiques ont permis à Whatfix de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière d’adoption numérique.

En conclusion, Whatfix continue à tracer la voie de l’innovation numérique en 2025. Grâce à ScreenSense et ses nombreuses innovations, l’entreprise ne cesse de consolider sa position de leader dans l’adoption numérique. Son expansion mondiale et ses nouveaux partenariats renforcent sa capacité à offrir des solutions puissantes et intuitives aux entreprises du monde entier. Whatfix joue un rôle déterminant dans la transformation digitale, en s’appuyant sur l’IA pour future-proof les business.

