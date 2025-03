Alienware AW2725Q : le moniteur QD-OLED 4K ultime est enfin là

Alienware repousse encore les limites du gaming avec son nouveau AW2725Q. Ce moniteur 4K QD-OLED promet une expérience visuelle de très haut niveau. Entre une densité de pixels record, une réactivité exceptionnelle et un design pensé pour le confort, il coche toutes les cases pour les joueurs exigeants.

Alienware AW2725Q : un écran taillé pour le gaming

Alienware repousse encore les limites du gaming avec son nouveau AW2725Q. Ce moniteur 4K QD-OLED promet une expérience visuelle exceptionnelle, avec la meilleure densité de pixels jamais vue sur un écran de ce type. Avec une qualité d’image optimisée pour les jeux, les films et la création, il offre une précision inégalée.

Pour assurer une fluidité parfaite, l’AW2725Q embarque un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 0,03 ms. Plus besoin de choisir entre réactivité et résolution : ce modèle combine les deux pour un affichage net et sans latence, même sur les jeux les plus rapides. La compatibilité avec NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium Pro et VESA AdaptiveSync garantit une expérience sans tearing ni saccades.

Alienware mise aussi sur une fidélité colorimétrique irréprochable. Avec une couverture DCI-P3 de 99 %, un Delta E inférieur à 2 et la prise en charge de Dolby Vision HDR, l’écran restitue des couleurs précises et éclatantes. Les noirs profonds et les contrastes élevés du DisplayHDR True Black 400 renforcent encore l’immersion, que ce soit en jeu ou pour du contenu vidéo.

Un design et des fonctionnalités pensées pour l’expérience utilisateur

Tout d’abord, Alienware ne se contente pas d’un écran performant : le AW2725Q adopte un tout nouveau design AW30 en coloris Interstellar Indigo. Sa structure intègre une ventilation repensée pour garder des performances optimales lors de longues sessions. Le pied compact permet aussi de libérer plus d’espace sur le bureau, facilitant l’organisation de son setup.

Enfin, côté connectivité, il n’y a pas de compromis. L’AW2725Q prend en charge le HDMI 2.1 FRL. Cela propose une expérience 4K 240 Hz fluide, avec support du VRR et de l’eARC pour un son haute définition. Alienware a aussi intégré une solution matérielle de réduction de la lumière bleue. On retrouve aussi des technologies anti-burn-in avancées pour prolonger la durée de vie de la dalle.