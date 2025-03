Traceur d’animaux par satellite : une avancée rassurante

Le MWC 2025 à Barcelone révèle une innovation majeure pour la sécurité des animaux de compagnie. SATELLAI a lancé le tout premier traceur d’animaux par satellite. Ce dispositif promet une connectivité inégalée et une surveillance continue, même dans les zones les plus reculées.

Une connectivité mondiale pour les animaux de compagnie

Le traceur SATELLAI, équipé du modem Qualcomm 9205S, offre une connectivité exceptionnelle. Il utilise plusieurs systèmes de positionnement par satellite, dont le GPS, GLONASS et Galileo, entre autres. Cela garantit un suivi précis, peu importe où vous et votre compagnon vous aventurez. La couverture s’étend sur plus de 680 réseaux dans plus de 180 pays, assurant ainsi une connexion fiable, même loin des réseaux cellulaires traditionnels.

Recharge solaire et autonomie prolongée

Adapté aux aventuriers et aux chiens de travail, le traceur SATELLAI propose un système de recharge solaire intégré. Ce système innovant prolonge l’autonomie de la batterie jusqu’à sept jours. En captant continuellement l’énergie solaire, il diminue la fréquence des recharges nécessaires. Ainsi, votre fidèle compagnon ne sera jamais à court d’énergie en extérieur.

Surveillance santé grâce à l’intelligence artificielle

Plus qu’un simple traceur, le dispositif utilise l’intelligence artificielle pour veiller sur la santé des animaux. Il analyse les schémas d’activité et détecte les comportements anormaux. L’application mobile associée fournit des informations personnalisées sur la santé de votre animal. De plus, elle gère plusieurs utilisateurs et animaux, parfaite pour les foyers avec de nombreux compagnons.

En conclusion, SATELLAI révolutionne la sécurité des animaux avec son traceur d’animaux par satellite. Sa connectivité mondiale, sa recharge solaire et ses capacités de surveillance en font un atout incontournable pour tous les propriétaires soucieux de leurs compagnons. Disponible à l’achat dès juin 2025, cet appareil innovant promet de garantir la sécurité et le bien-être de vos animaux, où que vous vous trouviez.

