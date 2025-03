Auden Techno Corp. dévoile des avancées 6G prometteuses

Dans le monde en constante évolution des technologies de communication, Auden Techno Corp. se distingue par ses innovations révolutionnaires. Lors du MWC 2025, l’entreprise présente des solutions de pointe en matière de 6G et de réseaux non terrestres (NTN). Ces technologies marquent un tournant majeur dans la connectivité mondiale.

Auden Techno Corp. dévoile ses innovations 6G

Auden Techno Corp. fait un pas décisif en dévoilant ses unités radio O-RAN de grande puissance, ses terminaux satellites de nouvelle génération et ses solutions NTN. Grâce à ces avancées, ces technologies visent à transformer les communications par satellite et terrestres. Ainsi, les visiteurs du MWC peuvent découvrir ces innovations incroyables, qui annoncent un futur connecté et plus efficace.

Un bond en avant vers la connectivité satellitaire

La transition de la 5G à la 6G s’accélère grâce aux avancées liées aux normes 3GPP intégrant la communication par satellite. Parmi les innovations, on compte la communication satellitaire directe au dispositif, des satellites définis par logiciel, et des antennes à panneau plat de nouvelle génération. Ces solutions promettent une flexibilité sans précédent et une efficacité accrue.

Polaris ORU : révolutionner les communications

Avec la série Polaris ORU, Auden repousse les limites de la technologie. Ces unités radio offrent une bande passante large et un rendement énergétique inégalé. Elles répondent aux principaux défis de l’industrie en matière de performance, tout en réduisant les coûts et la taille des équipements. Ces innovations permettent de surmonter les obstacles actuels de manière efficiente.

En conclusion, Auden Techno Corp. démontre son leadership dans le domaine des technologies de communication avancées. Grâce à ses innovations en 6G et NTN, l’entreprise fait un pas de géant vers un avenir où la connectivité devient plus accessible et plus intégrée. Ces avancées sont déjà en train de transformer le paysage technologique mondial.

