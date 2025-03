Le développeur de Metroid Dread dévoile Blades of Fire, son prochain jeu d’action-aventure

Après les Castlevania Lords of Shadow et le Metroid Dread de 2021, MercurySteam est de retour. Cette fois, le studio espagnol dévoile son prochain projet, une épopée fantastique baptisée Blades of Fire. Ce jeu d’action-aventure promet un gameplay stimulant, avec des mécanismes de combat mélangeant stratégie et bourrin. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Blades of Fire, dont la sortie est prévue dans quelques petits mois.

Blades of Fire plonge donc les joueurs dans un monde médiéval fantastique, dominé par une reine maléfique. Afin d’imposer son joug, elle a jeté un sort qui transforme tout l’acier du pays en pierre, rendant ainsi son armée invincible. Les joueurs incarnent Aran de Lira, le “dernier héros capable de manier l’acier”. Accompagné de l’érudit Adso de Zelk, Aran résout les énigmes, déchiffre d’anciens sortilèges et terrasse de redoutables ennemis au cours de sa quête. Tout cela pour un seul but : éliminer la reine et conjurer son sortilège.

Tout au long de son périple, Aran peut fabriquer différentes armes adaptées à différents styles de jeu. Avec plus de 30 parchemins de forge, Blades of Fire permet aux joueurs de personnaliser et d’expérimenter leur arsenal. Selon MercurySteam, le système de combat sera technique, les joueurs devant cibler des parties spécifiques du corps de l’ennemi et attaquer avec la bonne arme pour lui asséner le plus de dégâts possibles. Enfin, en parlant ennemi, le jeu propose plus de 50 types d’ennemis, chacun d’eux embarquant des styles d’attaque et des types d’armure différents.

“Le pedigree de MercurySteam en matière de création de jeux uniques et appréciés n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes ravis de nous associer à eux sur Blades of Fire”, a déclaré Neil Ralley, président de l’éditeur 505 Games. “Leur système de jeu qui transforme la personnalisation des armes en une expérience de combat exceptionnelle est stupéfiant, tout comme leur engagement à raconter la meilleure histoire possible. Nous sommes impatients de la partager avec le monde entier.”

Blades of Fire sortira le 22 mai prochain sur PC (Epic Games Store), PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez voir la bande-annonce du jeu ci-dessous :