Once Human débarque sur mobile, la date de sortie se confirme 

Enfin ! Huit mois après sa sortie (et son succès) sur PC, le jeu de survie post-apocalyptique Once Human s’apprête à conquérir un nouveau territoire : le mobile. Le titre ambitieux signé Starry Studio débarque prochainement sur iOS et Android, permettant ainsi aux fans de profiter du jeu où et quand ils le souhaitent. On connaît déjà la date de sortie, donc, préparez-vous : Once Human mobile, c’est pour bientôt.

Voir aussi : Look Outside : le survival horror RPG de Devolver Digital et Francis Coulombe arrive sur PC

Développé par Starry Studio et sorti en juillet 2024 sur PC, Once Human a connu un grand succès dès son lancement. Il s’agit d’un jeu de survie post-apocalyptique, plongeant les joueurs dans un monde ouvert dévasté, corrompu par une mystérieuse substance appelée le Starfall. Dans cet univers hostile, les survivants doivent affronter des créatures mutantes terrifiantes, explorer des ruines infestées de dangers et bâtir leur propre refuge pour survivre.

Accessible en free-to-play, Once Human est un mélange d’exploration, de combat, de craft et de gestion de ressources. Une fois dans le jeu, on ne risque pas de s’ennuyer, tellement les possibilités sont vastes. Ce n’est donc pas étonnant que, près d’un an plus tard, le jeu arbore encore une note d’appréciation « majoritairement positive » sur Steam. Et, avec son arrivée sur mobile, il ne fera qu’augmenter sa renommée.

Starry Studios annonce donc le lancement d’Once Human sur mobiles le 23 avril prochain. sur Android et iOS. De plus, pour célébrer la sortie de la version mobile du jeu, Starry Studios offrira plusieurs cadeaux à sa communauté. Parmi eux se trouvent des cartes-cadeaux Steam, des AirPods et même un iPhone 16. Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant pour tenter votre chance.

🎁 Once Human Mobile Launch Date Reveal Giveaway: Win iPhone, AirPods & More!



To celebrate Once Human Mobile's official launch on April 23 (PT), we’re giving away some amazing prizes!



🏆 Prize Pool:

3 rounds of prizes, shared across the main Once Human official social… pic.twitter.com/jwLHw7iHtv — Once Human (@OnceHuman_) March 21, 2025

En attendant, la version PC d’Once Human accueillera une nouvelle fonctionnalité le 27 mars prochain. Elle permettra aux personnages d’un même compte de partager la plupart des cosmétiques, de tous les mods et les armes. Le jeu proposera également le scénario PvE Endless Dream, dans lequel les joueurs affronteront un gigantesque boss appelé One Entity en coop dans un paysage en perpétuel mouvement. La date de sortie de ce nouveau scénario reste encore inconnue, mais selon Starry Studio, elle ne saurait tarder.