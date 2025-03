Sony révolutionne l’affichage : des couleurs éclatantes chez vous !

Sony, le géant technologique reconnu pour sa qualité et son innovation, a dévoilé une percée révolutionnaire dans l’univers des systèmes d’affichage. Connue pour ses avancées cinématographiques et en téléviseurs, la marque améliore encore une fois votre expérience visuelle à domicile.

Un nouveau système d’affichage

La nouvelle technologie de Sony introduit un pilotage indépendant des LED RVB sur un rétro-éclairage LED haute densité. Cela signifie que, pour la première fois, les trois couleurs primaires – rouge, vert et bleu – sont contrôlées individuellement. Le résultat ? Une pureté des couleurs jamais vue et une finesse de l’image qui plaira autant aux cinéastes qu’aux amateurs de home cinéma. La vedette du spectacle ? Un gamut étendu de couleurs vives qui enrichit chaque image projetée.

La technologie de contrôle du rétro-éclairage brevetée par Sony se démarque dans cette innovation. En effet, elle assure la reproduction fidèle des teintes et éclaire subtilement toute scène. C’est un formidable atout pour les films et les contenus multimédias, car il reflète parfaitement l’expression créative des réalisateurs.

Sony : Une révolution pour les créateurs

Historiquement, Sony est restée proche des créateurs, en leur fournissant des outils de la plus haute qualité. Ce nouveau système s’inscrit donc naturellement dans cette démarche. Grâce à une expertise accumulée depuis 2004, Sony offre désormais une solution où le gamut de couleurs couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 90 % du standard UIT-R BT.2020.

Mais ce n’est pas tout. En optimisant l’allocation de puissance en fonction des scènes, ce système innovant augmente le volume des couleurs, garantissant des détails lumineux et vifs comme jamais auparavant. Avec sa capacité de fournir une luminosité impressionnante supérieure à 4000 cd/m², le nouveau système remporte haut la main la médaille de l’afficheur le plus coloré et lumineux de l’histoire de Sony.

Cette technologie arrive en force avec un traitement de signal rapide et précis, surpassant les défis actuels des dalles OLED. Le rendu des couleurs est tout simplement éclatant et les scènes riches en dégradés sont impeccables, permettant même une vue saisissante lors d’un visionnage en angle.

Certes, Sony ne travaille pas seul. Avec MediaTek, ROHM Co., Ltd., et Sanan Optoelectronics Co., Ltd. comme partenaires stratégiques, l’avenir des afficheurs s’annonce lumineux. La production en série de ce système inédite démarre en 2025, avec l’ambition d’intégrer ce bijou technologique dans nos salons et studios.

Sony continue de mener la danse technologique pour offrir des expériences visuelles de premier plan.