Shanghai Electric enchante la Foire de Hanovre 2025

La Foire de Hanovre 2025 accueillera Shanghai Electric, une entreprise renommée dans le domaine de la fabrication intelligente et des nouvelles énergies. L’événement, se déroulant du 31 mars au 4 avril, permettra à Shanghai Electric de présenter plus de 20 technologies révolutionnaires sous le thème « Innovation Igniting the World ».

Les technologies révolutionnaires présentées

Shanghai Electric dévoilera une gamme de systèmes d’automatisation dédiés à l’aérospatial. En effet, ces systèmes illustrent l’engagement de l’entreprise à favoriser une production à faible émission de carbone. De plus, parmi les produits phares, des solutions pour l’industrie sans carbone seront mises en avant. Ainsi, ces innovations montrent comment l’entreprise aux ambitions écologiques se positionne comme un leader de la transition énergétique

systèmes d’automatisation pour l’aérospatial

L’un des secteurs de pointe lors de cette foire sera l’automatisation dans l’aérospatial. Shanghai Electric présentera des lignes d’assemblage d’avions innovantes. Ces avancées technologiques visent à optimiser l’efficacité et la durabilité. Grâce à ces systèmes, la production dans l’aérospatial pourrait entrer dans une nouvelle ère de performance accrue.

transition énergétique avec e-mobilité

Shanghai Electric s’engage également dans le secteur de la e-mobilité. Elle présentera des systèmes de gestion thermique et de transmission pour véhicules électriques. Ces innovations contribueront à promouvoir l’e-mobilité comme solution durable. En outre, des avancées dans la fabrication de batteries, de moteurs d’entraînement et de systèmes de contrôle électronique seront révélées.

En conclusion, Shanghai Electric fera sensation à la Foire de Hanovre avec ses innovations. « Ses solutions aérospatiales, d’e-mobilité et de gestion énergétique illustrent ainsi une vision tournée vers l’avenir. De plus, avec un accent sur la décarbonisation, l’entreprise s’affirme comme un acteur clé dans la transition énergétique globale. Enfin, les visiteurs pourront apprécier ces technologies et s’inspirer des innovations présentées.

