Silverfort innove : une nouvelle ère pour la sécurité identitaire

Silverfort renforce ses positions en introduisant une nouvelle technologie révolutionnaire. La sécurité des identités prend un nouveau tournant grâce à l’architecture brevetée Runtime Access Protection et une marque renouvelée. Découvrons comment Silverfort promet de transformer le paysage de la sécurité identitaire.

Innovation dans la sécurité des identités

La nouvelle plateforme Runtime Access Protection (RAP) de Silverfort change la donne. Elle propose une sécurité des identités de bout en bout, couvrant des environnements variés et hybrides. Ce système innovant permet de protéger les identités humaines comme non humaines, éliminant les failles traditionnelles des systèmes. Grâce à RAP, la visibilité des identités devient possible, offrant ainsi une protection fiable aux grandes entreprises.

L’impact de runtime access protection

Avec RAP, Silverfort brise ainsi les silos entre anciennes et nouvelles technologies. En effet, cette nouvelle solution s’intègre directement dans les infrastructures existantes, apportant une sécurité accrue sans perturber les processus en cours. D’ailleurs, les sociétés comme Airbus et Ryanair en bénéficient déjà, avec une analyse quotidienne de plus de 10 milliards d’authentifications. De plus, ce déploiement rapide, jusqu’à 17 fois plus vite que les autres systèmes, positionne Silverfort en leader indiscutable.

Avantages pour les grandes entreprises

Les grandes entreprises trouvent en Silverfort une solution robuste pour leur sécurité d’identité. En effet, la protection contre les menaces identitaires et les compromis devient réalisable. Avec des outils comme la gestion de l’accès privilégié et la détection des menaces, les risques sont drastiquement réduits. Les entreprises profitent d’un rapport qualité-prix amélioré, en sécurisant leurs données sensibles de manière efficace et proactive.

En conclusion, Silverfort redéfinit la sécurité des identités avec sa technologie innovante et sa marque renouvelée. En proposant une protection complète et rapide, Silverfort assure une sécurité sans faille dans des environnements complexes. Cette nouvelle ère de protection identitaire séduit déjà les grandes organisations mondiales. C’est une avancée majeure dans l’optimisation des programmes de cybersécurité d’entreprise.

