Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 : la célèbre licence est de retour avec ce remake

Certains l’ont vu passer discrètement il y a quelques semaines. D’autres ont même parié sur l’arrivée d’un tout nouveau jeu de skate. Mais maintenant, c’est officiel : oui, la licence Tony Hawk’s Pro Skater est de retour. Mais non, il ne s’agit malheureusement pas d’un nouveau jeu. Dans une bande-annonce, Activision a officiellement annoncé Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, le remake des deux jeux de skateboard sorti dans les années 2000. Plus de détails ci-dessous.

Tout ce qu’il faut savoir sur Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Cela fait maintenant 10 ans que le Tony Hawk’s Pro Skater 5, le dernier opus de la licence, est sorti. Malheureusement, il n’a pas eu le succès escompté, notamment en raison de son gameplay très bancal et de nombreux bugs. Heureusement, le remake des deux premiers jeux avait sauvé la mise. Il a même reçu le Game Award du meilleur jeu de sport/course en 2020.

Cinq ans après, Activision revient pour annoncer un nouveau remake. Après quelques teasers discrets en février, le studio dévoile la bande-annonce officielle du projet, baptisé Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Comme son prédécesseur, il s’agit d’une collection regroupant le 3e et 4e opus, sortis respectivement en 2001 et 2002. Et, comme tout remake qui se respecte, il bénéficie d’un graphisme retravaillé pour s’adapter aux exigences du moment.

Appréciez le trailer de présentation dans la vidéo ci-dessous :

Tout en offrant le contenu des deux titres originaux, le remake embarque également de nouveaux ajouts. On peut citer notamment de nouveaux skaters, comme Jamie Thomas, Rune Glifberg, Bob Burnquist ou encore Rayssa Leal. En outre, il propose de nouvelles figures, de nouvelles bandes-son et de nouveaux parcs. Le mode multijoueur en ligne peut accueillir jusqu’à 8 skaters, avec le crossplay pour plus de playerbase.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sortira le 11 juillet 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il arrivera également sur le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Vous pouvez déjà précommander le jeu et avoir accès à une démo prévue pour une sortie en juin. Ceux qui précommanderont les éditions Digital Deluxe et Collector du jeu bénéficieront d’un accès avancé à partir du 8 juillet 2025.