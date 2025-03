Les avancées fascinantes de l’AWE 2025 révolutionnent l’habitat intelligent

L’AWE 2025 s’est terminé à Shanghai, révélant les dernières innovations en matière de technologie d’habitat intelligent. Des milliers de produits innovants ont été présentés, illustrant le progrès de l’industrie grâce à l’intelligence artificielle.

Les innovations de l’AWE 2025 en habitat intelligent

Cette année, des entreprises comme Haier et Huawei ont présenté des avancées remarquables lors de l’AWE 2025. Haier a introduit l’Eye of AI, permettant aux appareils de comprendre visuellement leur environnement. Les hottes intelligentes identifient les casseroles, alors que les fours surveillent automatiquement les grillades.

Par ailleurs, Huawei a impressionné avec sa maison intelligente Harmony. Elle met l’accent sur la commande vocale et l’amélioration de la qualité de l’air, redéfinissant ainsi le confort quotidien.

Technologies émergentes : IA et appareils électroménagers

Hisense a démontré l’efficacité de son modèle StarSea Large, transformant les appareils en véritables compagnons d’IA. De son côté, Siemens et Gree ont introduit des technologies innovantes pour simplifier la cuisine et économiser l’énergie.

Samsung, Sony et TCL ont également dévoilé des avancées en matière d’affichage, offrant des images plus nettes et des couleurs plus vives, lors de l’AWE 2025

Robots et mobilité : un futur interconnecté

L’événement a mis en lumière des robots comme le humanoïde G1 et le chien Go2 d’Unitree. Huawei et BYD ont quant à eux exposé des solutions pour l’écosystème homme-voiture-maison, avec des véhicules connectés à leurs smartphones et appareils domestiques.

Ce thème central a souligné la synergie croissante entre la mobilité et la technologie résidentielle.

AWE 2025 a marqué un tournant pour les solutions intelligentes et leur intégration dans la vie quotidienne. Ce salon continue de mener la danse en matière d’innovation technologique globale. Les participants ont hâte de découvrir quelles surprises leur réserve l’AWE 2026.

