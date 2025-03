Apple : voici les dates de la WWDC 2025 !

Apple vient de lever le voile sur les dates de sa conférence annuelle de développeurs. Cette édition 2025 se fera principalement en ligne mais avec une touche de présentiel. Les fans de la marque à la pomme s’attendent à des annonces majeures pour les logiciels Apple.

Quand se tiendra la WWDC 2025 ?

La prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC) se tiendra du 9 au 13 juin 2025. L’événement sera principalement accessible en ligne et gratuitement pour les développeurs du monde entier. Pour cette édition, la firme a prévu une journée spéciale en présentiel à l’Apple Park, en Californie, le 9 juin. Pour rappel, la keynote d’ouverture est traditionnellement le moment où Apple dévoile les prochaines évolutions majeures de ses systèmes d’exploitation. Les enjeux sont particulièrement élevés pour la marque cette année.

En effet, les rumeurs évoquent une refonte totale d’iOS 19, qui devrait arriver sur les iPhone 11 et les modèles plus récents. Cela passerait par un changement dans l’apparence visuelle de l’interface, avec des icônes plus arrondies et un menu plus minimaliste. Il y aurait également une refonte visuelle majeure pour iPadOS 19 et macOS 16. L’objectif d’Apple serait d’harmoniser l’expérience utilisateur à travers les différentes plateformes majeures d’Apple.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA — Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025

Quelles sont les annonces attendues ?

Par ailleurs, beaucoup attendent aussi des nouvelles concernant Apple Intelligence. Pour le moment, le déploiement est plus lent que prévu et les fonctionnalités annoncées peinent encore à rivaliser avec les IA des entreprises concurrentes comme Google, Microsoft ou encore OpenAI. Apple devrait ainsi dévoiler les progrès qu’il a effectués lors de la WWDC 2025.

En outre, il est aussi probable qu’Apple mette son assistant Siri sous le feu des projecteurs, avec une version plus intelligente. Cette version serait capable d’analyser le contexte personnel de l’utilisateur à travers ses données et applications pour fournir des réponses plus pertinentes. Néanmoins, le lancement de cette version plus intelligente a été repoussée jusqu’à maintenant.

Mais ce n’est pas tout. La WWDC 2025 devrait également voir l’annonce de la visionOS 3.0 avec de nouvelles fonctionnalités pour dynamiser l’écosystème du casque. Enfin, Apple pourrait aussi donner des sessions techniques détaillées sur les nouvelles API, les outils de développement mis à jour et les meilleures pratiques pour les développeurs.