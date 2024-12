iOS 19 : Les nouvelles fonctionnalités reportées à 2026, que se passe-t-il ?

Apple a récemment fait une annonce surprenante concernant iOS 19. Alors que l’attente était grande pour les nouvelles fonctionnalités de cette version du système d’exploitation, la firme de Cupertino a décidé de repousser plusieurs améliorations à 2026. Ce retard affecte des éléments importants du futur iPhone, et suscite des interrogations parmi les utilisateurs.

Apple ralentit le rythme : pourquoi ce changement ?

Apple avait prévu des fonctionnalités majeures pour iOS 19. Cependant, il semble que la marque ait pris une décision inattendue en retardant une partie de ces nouveautés. Selon Mark Gurman, journaliste spécialisé de Bloomberg, un nombre important de ces fonctionnalités ne verront pas le jour avant 2026. Parmi ces innovations, l’intelligence artificielle, surnommée Apple Intelligence, devait faire son entrée en 2025. Toutefois, son déploiement en France sera également décalé.

En effet, bien que les mises à jour prévues pour iOS 18.4, lancées au printemps, apporteront de nouvelles fonctionnalités, Apple a aussi annoncé que certaines d’entre elles seraient reportées, avec une version majeure attendue pour iOS 19.4 en 2026. Ces changements créent une certaine confusion. En effet, les utilisateurs s’étaient habitués à voir les nouvelles versions arriver avec une foule de fonctionnalités.

iOS 19 : quelles sont les fonctionnalités reportées ?

Les informations précises concernant les fonctionnalités d’iOS 19 qui sont reportées restent floues, mais on sait déjà qu’elles seront nombreuses. Mark Gurman évoque notamment un retard sur l’arrivée du nouveau modèle de langage pour Siri, « LLM Siri ». Ce dernier devrait permettre à l’assistant vocal d’Apple de comprendre et d’échanger sur un plus large éventail de sujets. Ce Siri plus évolué était prévu pour 2025, mais son déploiement pourrait être retardé avec le reste des fonctionnalités.

D’autres éléments, qui devaient améliorer l’interface et les performances de l’iPhone, seront également réajustés dans les années à venir. Si vous attendiez avec impatience des avancées sur ces outils, il faudra vous armer de patience jusqu’en 2026 pour voir ces projets aboutir pleinement.

Les utilisateurs français devront aussi patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir bénéficier d’Apple Intelligence. Cette fonctionnalité, prévue pour 2025, sera sans doute repoussée à la même échéance que l’ensemble des nouveautés d’iOS 19.