TEST – ROG Zephyrus G16 : un PC gamer fin, puissant et stylé, mais imparfait

Le ROG Zephyrus G16 ambitionne de réunir le meilleur des deux mondes : la puissance brute d’un PC gamer et la portabilité d’un ultraportable. Asus mise sur un design fin et élégant, accompagné de composants haut de gamme. Ce pari osé séduira-t-il les amateurs de gaming nomade ? Après plusieurs semaines d’utilisation, voici notre verdict.

Fiche technique de l’Asus ROG Zephyrus G16

Processeur AMD Ryzen™ 9 HX 370 (2.0 GHz, jusqu’à 5.1 GHz, 12 cœurs, 24 threads) RAM 16 Go ou 32 Go LPDDR5X Stockage 1 To SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Ecran ROG Nebula Display : 16″, 2560 x 1600 (2.5K), 240 Hz, Dolby Vision HDR GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8 Go GDDR6) Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI, 1x lecteur SD, 1x prise jack 3,5 mm Dimensions 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm Poids 1.85 kg Batterie 90 Wh Prix 2799 € en ce moment, PVC à 3199 €

Design et hardware de l’Asus ROG Zephyrus G16

Dès le premier regard, le ROG Zephyrus G16 impressionne par sa finesse et son élégance. Avec seulement 1,85 kg sur la balance et une épaisseur de 1,64 cm, il défie les standards habituels des laptops gamers. Le châssis, construit en aluminium brossé, dégage une esthétique sobre, tout en intégrant des touches gaming discrètes, comme la bande LED située à l’arrière. Ce choix de design, bien que minimaliste, reste très efficace et plaira à ceux qui cherchent un PC performant sans un look trop tape-à-l’œil.

La conception a été pensée pour maximiser l’expérience utilisateur. Les aérations placées sur les côtés et à l’arrière permettent une dissipation thermique efficace, bien que parfois bruyante. Malgré sa finesse, le Zephyrus G16 reste robuste et inspire confiance à chaque manipulation. Asus a également travaillé sur l’équilibre entre poids et rigidité, un point appréciable pour un PC transporté régulièrement.

Connectique et connectivité

Côté connectique, le ROG Zephyrus G16 offre une configuration complète, bien adaptée aux besoins modernes. On trouve deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A et un USB-C compatible Power Delivery et DisplayPort. Un port HDMI et un lecteur de cartes SD Express 7.0 viennent compléter l’ensemble. La prise jack 3,5 mm est toujours là pour les accessoires filaires, un détail qui plaira aux audiophiles. Cette connectique, bien que suffisante, pourrait manquer d’un second port USB-C pour un usage encore plus polyvalent.

Pour la connectivité sans fil, Asus frappe fort avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Ces technologies de dernière génération garantissent des connexions rapides et stables, que ce soit pour du jeu en ligne ou du transfert de fichiers. Si le support des standards les plus récents est un excellent atout, on regrettera que la connectivité filaire ne soit pas plus riche pour un PC à ce prix. Malgré tout, l’ensemble reste cohérent et bien équilibré.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du ROG Zephyrus G16 est un chiclet rétroéclairé RGB en une zone. Il combine simplicité et efficacité. Les touches offrent une course agréable et une réactivité précise. Pour du gaming ou de la bureautique, la frappe reste confortable sur de longues sessions. Asus a intégré une fonction de rétroéclairage personnalisable via Armoury Crate. Cela permet de moduler l’ambiance lumineuse selon vos envies.

Le pavé tactile, situé en dessous, est grand et bien positionné. Sa surface lisse facilite les gestes multitouch. Cependant, il peut parfois manquer de précision dans les mouvements rapides. Une touche dédiée à Copilot, l’assistant Windows 11, est incluse. Cette fonctionnalité peut s’avérer pratique, mais reste marginale pour un usage classique. L’ensemble clavier-pavé tactile est globalement satisfaisant.

Écran(s) de l’Asus ROG Zephyrus G16

L’écran est un point fort de ce PC portable. Le ROG Nebula Display offre une dalle de 16 pouces en 2.5K. Avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un ratio 16:10, l’espace de travail est agréable. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit une fluidité exceptionnelle en jeu. Dolby Vision et Pantone Validation renforcent la qualité des couleurs, idéales pour les créateurs de contenu.

L’écran brille par sa polyvalence. Les joueurs profiteront de G-Sync et Adaptive Sync pour des parties sans déchirures. Les professionnels apprécieront la fidélité des couleurs. Cependant, la dalle brillante peut poser problème dans les environnements très éclairés. Globalement, cet écran s’adapte parfaitement à tous les usages, du gaming au multimédia.

Audio de l’Asus ROG Zephyrus G16

L’audio du ROG Zephyrus G16 est puissant, mais perfectible. Le système à quatre haut-parleurs comprend deux tweeters et deux woofers. La technologie Dolby Atmos améliore l’immersion sonore, surtout en jeu ou lors de films. Le volume maximal est suffisant pour une pièce moyenne, mais manque parfois de basses profondes. Les voix et les effets restent clairs, même à haut volume.

Asus a également intégré des fonctionnalités utiles. L’annulation de bruit par IA est un vrai plus pour les réunions ou le gaming en ligne. La prise casque Hi-Res permet d’exploiter pleinement des écouteurs ou casques haut de gamme. En somme, l’audio est correct, mais n’atteint pas l’excellence attendue pour un PC de cette gamme.

Performances

Le ROG Zephyrus G16 affiche des performances impressionnantes, grâce à son processeur AMD Ryzen 9 HX 370 et son GPU RTX 4070. Ce duo assure une fluidité remarquable, même dans les jeux les plus exigeants. Les 16 Go de RAM LPDDR5X et le SSD de 1 To renforcent cette réactivité. Les temps de chargement sont rapides, et le multitâche ne montre aucune faiblesse. En gaming, le Ray-Tracing et le DLSS assurent des visuels époustouflants.

Cependant, cette puissance a un prix : la gestion thermique. Les ventilateurs se déclenchent fréquemment, même pour des tâches légères. Cela peut devenir gênant dans des environnements calmes, comme une salle de cours. Malgré cela, le Zephyrus G16 reste un monstre de puissance, capable de répondre aux besoins des gamers et des créateurs.

Autonomie

Avec une batterie de 90 Wh, le ROG Zephyrus G16 offre une autonomie correcte pour un PC gamer. En usage mixte (bureautique, streaming), il tient environ 6 à 7 heures. Ce chiffre descend rapidement en mode gaming, où il est préférable de rester branché pour exploiter toute la puissance. La recharge est rapide grâce à l’adaptateur de 200 W, qui permet de regagner 50 % en moins de 30 minutes.

L’autonomie, bien que satisfaisante, reste inférieure à certains concurrents plus optimisés. Le poids et la finesse du PC compensent en mobilité, mais l’endurance reste limitée pour des journées complètes sans prise. En conclusion, c’est un équilibre acceptable pour un PC portable orienté gaming.

Conclusion

Le ROG Zephyrus G16 est un PC portable qui réussit à combiner puissance et portabilité, un défi souvent difficile à relever. Son design fin et élégant, agrémenté d’une bande LED discrète, lui permet de se démarquer sans tomber dans les excès typiques des laptops gamers. L’écran ROG Nebula Display est un véritable atout, offrant une qualité d’image exceptionnelle, aussi bien pour le gaming que pour des tâches créatives ou professionnelles. Côté performances, le duo Ryzen 9 HX 370 et RTX 4070 place la barre très haut, garantissant une fluidité exemplaire dans les jeux et une réactivité appréciable en multitâche. Toutefois, tout n’est pas parfait. Les ventilateurs, qui s’emballent rapidement même pour des tâches légères, peuvent devenir un problème dans des environnements calmes. L’autonomie, bien que correcte pour un PC gamer, reste inférieure à ce que proposent certains concurrents dans la même gamme de prix. Enfin, son tarif élevé risque de rebuter ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Malgré ces défauts, le Zephyrus G16 reste une machine polyvalente et puissante, qui conviendra parfaitement à ceux pour qui la portabilité et la performance sont prioritaires. Ce n’est pas un choix parfait, mais pour les gamers exigeants en déplacement, il s’en approche.

