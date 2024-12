Découvrez Apple Music Replay 2024 : Plongez dans votre année musicale !

Comme chaque année, Apple propose son fameux « Replay ». Cette fonctionnalité permet aux abonnés d’explorer leurs habitudes musicales de l’année passée. Apple Music Replay 2024 est enfin disponible. Cette année, l’expérience s’annonce plus immersive et personnelle que jamais.

Une immersion totale dans votre année musicale

Le Replay 2024 se distingue par une série de cartes animées qui vous révèlent vos meilleurs artistes, chansons, albums et genres musicaux. Ces récapitulatifs sont enrichis d’une musique de fond qui correspond à vos goûts. Si vous êtes un fan inconditionnel d’un artiste, vous pourrez aussi voir apparaître une mention spéciale : vous êtes son « super-fan ».

Mais ce n’est pas tout ! Apple vous offre des statistiques détaillées sur vos écoutes, avec des jalons marquants et des comparaisons avec les années précédentes. C’est l’occasion de voir l’évolution de vos préférences musicales et de vous replonger dans vos meilleurs souvenirs musicaux.

L’Apple Music Replay est accessible à la fois sur vos appareils mobiles et votre bureau. Cependant, l’expérience est particulièrement fluide sur smartphone. En effet, l’interface y est optimisée pour offrir un aperçu simple et direct de votre année musicale. Vous pouvez aussi écouter directement la playlist des morceaux les plus écoutés de l’année 2024 en ajoutant cette sélection à votre bibliothèque Apple Music.

Apple Music Replay vs Spotify Wrapped : Quelle différence ?

Si vous avez l’habitude de Spotify Wrapped, vous remarquerez une différence avec Apple Music Replay. En effet, ce dernier n’est pas intégré directement à l’application Apple Music mais accessible via un navigateur, comme Safari. Bien que l’expérience soit différente, Apple propose tout de même des statistiques très détaillées, incluant un récapitulatif de chaque mois de l’année. De plus, vous pourrez comparer vos tendances musicales actuelles avec celles des années passées. Il suffit de se rendre sur le site music.apple.com/replay, de vous connecter à votre compte Apple et de découvrir tout ce que vous avez écouté en 2024. À vos écouteurs !

Par ailleurs, en plus du Replay, Apple Music a lancé plusieurs playlists pour fêter la fin d’année. Parmi elles, on retrouve « Le meilleur de 2024 », mais aussi de nombreuses autres sélections thématiques qui mettent en avant les meilleurs morceaux de l’année. Ces playlists sont disponibles directement dans l’application Apple Music, sur la page d’accueil, pour que vous puissiez y accéder facilement et profiter de cette ambiance festive à tout moment.