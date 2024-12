La saga SOS Fantômes : Plonger dans l’esprit des années 80 grâce à Third Editions

« La Saga SOS Fantômes. L’esprit des années 80 » est un ouvrage exhaustif de Patrick Hellio, publié par Third Editions, qui plonge au cœur de la genèse et de l’impact culturel de la franchise « SOS Fantômes » (Ghostbusters). Ce livre offre une exploration détaillée des films originaux, de leurs suites, ainsi que de leurs diverses adaptations (animé et JV) et influences sur la pop culture des années 1980 et au-delà.

Genèse et production des films originaux SOS Fantômes

L’auteur retrace la création des deux premiers films emblématiques de la saga, mettant en lumière les défis et les hasards qui ont jalonné leur production. Il révèle comment le concept initial a évolué pour devenir les classiques que nous connaissons aujourd’hui, en soulignant les contributions des acteurs clés et des membres de l’équipe de production. Le livre comporte énormément de détails et d’informations qui plairont aux fans de la première heure. Sans spoiler, c’est très intéressant de découvrir que les films auraient pu tout autre. Et que certains acteurs emblématiques de la saga ont failli ne pas être présents.

Analyses des suites et remakes

L’ouvrage ne se limite pas aux films originaux ; il examine également les suites, y compris « SOS Fantômes : La menace de glace », et le remake de 2016. L’auteur offre une critique approfondie de ces œuvres, analysant leur réception critique et publique, ainsi que leur place dans l’évolution de la franchise.

L’auteur a pris de la hauteur par rapport aux « nouveaux » épisodes de la franchise. Il explique en détail comment les films ont pris cette orientation. Pour être honnête, après la lecture du livre, j’ai donné une nouvelle chance au remake de 2006. Même si dans le fonds, le film ne me convient pas. J’ai mieux cerné l’orientation que voulait le réalisateur.

Influence sur la pop culture et médias dérivés

Au-delà du cinéma, « La Saga SOS Fantômes. L’esprit des années 80 » explore l’impact de la franchise sur divers médias tels que les jeux vidéo, les bandes dessinées et les jouets. L’auteur démontre comment « SOS Fantômes » est devenu un phénomène culturel, influençant une multitude de produits dérivés et marquant durablement l’imaginaire collectif. À noter également que les produits dérivés du film de 1984 ont indirectement influencé les films d’après. Notamment la série animé « The real Ghostbusters » ce que j’ai découvert grâce à ce livre.

Éditions disponibles

Le livre est disponible en deux éditions :

Édition Classique : Comprend le livre relié avec une couverture illustrée.

: Comprend le livre relié avec une couverture illustrée. Édition First Print : Cette édition limitée propose une couverture exclusive illustrée par Volhta, une jaquette réversible reprenant la couverture de l’édition classique, un ex-libris de Volhta, et une version numérique du livre.

Vous pouvez lire un extrait du livre en cliquant ici

Nombre de pages : 288

: 288 Format : 16,5 x 24,6 cm

: 16,5 x 24,6 cm Couverture : Reliée avec illustration

Cet ouvrage s’adresse aux passionnés de la franchise « SOS Fantômes », aux amateurs de cinéma des années 1980, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’impact culturel des films cultes. À travers des analyses inédites et des anecdotes fascinantes, Patrick Hellio offre une immersion complète dans l’univers des chasseurs de fantômes les plus célèbres du grand écran.

Le livre est disponible sur le site de Third éditions en cliquant ici