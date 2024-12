Speeki Carbon Lens : simplifie la gestion carbone !

Speeki, un leader mondial en gestion environnementale, a lancé Speeki Carbon Lens. Cette nouvelle solution révolutionnera la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises peuvent ainsi mieux suivre leur empreinte carbone et se conformer aux normes internationales.

Speeki Carbon Lens : une solution innovante pour le carbone

Speeki Carbon Lens est une solution alimentée par l’IA. Cette plateforme simplifie la gestion du carbone en automatisant les évaluations des données d’émissions. Elle couvre les domaines 1, 2 et 3. En minimisant les saisies manuelles, Speeki réduit les erreurs et les coûts de consultation. Les données intégrées respectent les normes mondiales, comme les cadres TCFD et GRI. Cela garantit aux entreprises une conformité constante.

Les défis actuels de la comptabilisation carbone

Les entreprises font face à des obstacles croissants en matière de transparence. Mesurer les émissions correctement est un véritable défi. Les réglementations évoluent sans cesse, rendant le processus complexe. De plus, les petites et moyennes entreprises manquent souvent de ressources pour suivre leurs émissions efficacement. Speeki répond à cette problématique avec Speeki Carbon Lens.

Grâce à Speeki Carbon Lens, les entreprises bénéficient d’une traçabilité accrue et d’une vérification fiable des données. L’outil soutient les examens internes et les validations externes. Le but est d’améliorer la transparence et de renforcer la confiance des parties prenantes. De plus, la plateforme Speeki permet une préparation de rapports facile et efficace.

En conclusion, Speeki Carbon Lens offre une solution complète et innovante pour gérer les émissions carbone. En automatisant les processus et en garantissant la conformité aux normes mondiales, Speeki aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable. Ainsi, elles peuvent prendre des mesures significatives contre le changement climatique. Speeki reste donc un acteur clé dans le domaine du développement durable.

