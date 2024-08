Android 15 Pixel : La mise à jour tant attendue arrive en octobre

Si vous êtes impatient de découvrir Android 15 sur votre Pixel, il va falloir patienter un peu plus longtemps. Google a confirmé que la version stable ne sera pas disponible avant octobre. Cette nouvelle a déçu beaucoup d’utilisateurs qui espéraient une sortie plus rapide, surtout après la récente bêta.

Pourquoi ce retard d’Android 15 ?

Android 15 en est à sa bêta 4.2 et semblait prêt pour le lancement. Pourtant, Google a décidé de retarder le déploiement pour améliorer la stabilité du système. Android Authority rapporte que la mise à jour ne devrait pas arriver avant « mi-octobre ». Selon eux, « Android 15 est apparemment retenu pour améliorer sa stabilité ». Mieux vaut donc patienter un peu pour avoir une version sans bug.

Que faire en attendant ?

Pour ceux qui utilisent un Pixel 9 ou un autre téléphone compatible, Android 14 continue de faire le job, avec en plus le correctif de sécurité de septembre 2024. Google a même ajouté certaines fonctionnalités de la nouvelle version du système d’exploitation dans Android 14 pour adoucir l’attente. Un bon moyen de patienter sans trop se sentir laissé pour compte.

Les attentes revues à la baisse

Il y a quelques semaines, on espérait encore voir Android 15 débarquer en août, surtout après la sortie de la bêta 4.2. Mais les choses ont changé, et la date de lancement a été repoussée. Android Authority souligne que « la version stable publique d’Android 15 ne sera pas disponible avant octobre ». Une nouvelle décevante pour les plus impatients, mais compréhensible si cela garantit un produit final bien rodé.

Déjà des tests pour la prochaine version

Pendant que l’on attend la nouvelle version, Google est déjà en train de travailler sur Android 15 QPR1, prévu pour décembre. Ce qui est surprenant, c’est que la version bêta actuelle est plutôt stable selon certains experts. Cela montre que Google prend vraiment le temps de peaufiner les derniers détails pour offrir la meilleure expérience possible.

Quelles sont les nouveautés à venir sur Android 15 ?

Même si cette nouvelle version d’Android n’apporte pas de changements révolutionnaires, il propose tout de même des améliorations intéressantes. Parmi les nouveautés, on trouve un espace privé, un nouveau panneau de volume Material You, et des ajustements au sélecteur de widgets. Ces petites touches pourraient vraiment améliorer l’expérience utilisateur.

L’Open Source à l’affût

Enfin, pour les développeurs et les curieux, Android 15 sera bientôt disponible sur l’Android Open Source Project (AOSP). D’habitude, le code source est publié peu de temps avant la mise à jour officielle sur le Pixel, mais il y a toujours une possibilité de surprise.

Quoi qu’il en soit, même si l’attente pour Android 15 se prolonge, elle promet d’apporter des améliorations intéressantes. Les utilisateurs devront rester attentifs aux annonces de Google pour connaître la date exacte de la mise à jour.