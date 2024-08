Jackery impressionne à l’IFA 2024 avec des solutions énergétiques ultra-compactes

Jackery fait sensation à l’IFA 2024 de Berlin en dévoilant ses toutes nouvelles stations d’alimentation LiFePO4 compactes et légères. Les visiteurs découvriront des innovations impressionnantes, idéales pour les besoins modernes d’énergie portable. En outre, un concours Instagram excitant offre une chance de gagner des produits de haute qualité.

nouvelles stations électriques LiFePO4 compactes et légères

Jackery présente ses stations électriques LiFePO4 les plus petites et légères à ce jour. Les modèles E1000 v2 et E240 v2 se distinguent par leur design compact et leurs caractéristiques de charge rapide. Ces nouveautés apportent une combinaison de puissance et de portabilité, essentielle pour les utilisateurs en déplacement.

caractéristiques et avantages des modèles E1000 v2 et E240 v2

Le modèle E1000 v2 pèse seulement 11 kg et offre une capacité de 1070 Wh avec une puissance de 1500 W. Ses dimensions compactes, 327 x 224 x 247 mm, en font un choix pratique et léger. En parallèle, l’E240 v2 ne pèse que 3,6 kg, avec une capacité de 256 Wh, et mesure 231 x 153 x 169 mm. Ces deux modèles sont équipés de la technologie ChargeShield 2.0, qui améliore la sécurité et la protection de la batterie. La charge rapide permet à l’E240 v2 d’atteindre 80 % en 1h20, tandis que l’E1000 v2 se charge entièrement en 1 heure en mode d’urgence géré par l’application.

système solaire mobile pour balcon Jackery Navi 2000

Le Jackery Navi 2000 est parfait pour la production d’électricité sur les balcons, clôtures ou petites maisons. Cette station électrique mobile offre une capacité de charge solaire maximum de 1600 W. Elle est compatible avec les modules solaires MC4 standards. Logée dans un boîtier en aluminium durable, elle est offerte avec des panneaux solaires flexibles pour plus de polyvalence.

A l’occasion de l’IFA, Jackery organise un concours pour gagner un Navi 2000 et des panneaux solaires de 800 W. Participez en prenant une photo avec le Navi 2000 sur le stand de l’IFA et postez-la sur Instagram avec le tag @jackery.de et le hashtag #JackeryIFAContest.

En résumé, Jackery impressionne avec ses nouvelles solutions d’alimentation compactes et légères présentées à l’IFA 2024. Les modèles E1000 v2 et E240 v2 offrent puissance et portabilité. Le Jackery Navi 2000 apporte une solution solaire pratique pour les balcons. Ne manquez pas le concours Instagram pour une chance de gagner ces produits innovants.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Quelle est la différence entre le Game Pass et le Game Pass Ultimate ?