Google TV Streamer : L’Innovation qui distance chromecast et convainc !

Google crée la surprise en annonçant la sortie de son nouveau boîtier de streaming : le Google TV Streamer. Ce dernier vient remplacer les clés Chromecast et se positionne comme un concurrent sérieux face aux Apple TV ou nVidia Shield.

Un design soigné pour une performance accrue

Dites adieu aux clés Chromecast et accueillez le nouveau Google TV Streamer dont le design soigné s’harmonise parfaitement avec votre téléviseur. Fini le temps où les clés Chromecast étaient condamnées à être dissimulées à l’arrière de votre écran.

Mais le Google TV Streamer ne concurrence pas seulement par son design. Il propose une compatibilité Ultra HD 4K HDR10+, HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. Il devient ainsi le compagnon idéal pour utiliser les plateformes vidéo telles que Netflix, Disney+, Apple TV+ ou YouTube. À cela s’ajoute l’accès à plus de 800 chaînes de télévision en direct et gratuites.

Une intégration poussée de l’IA

Le Google TV Streamer est également équipé de l’IA Google Gemini qui permet des recherches de contenus via de simples descriptions. Elle offre également des résumés, avis et analyses de séries ou films. La navigation s’effectue grâce à une télécommande Bluetooth qui intègre un micro pour les requêtes vocales via Google Assistant.

Des spécifications techniques attrayantes

Le Google TV Streamer offre une capacité de stockage de 32 Go et un processeur annoncé 22% plus rapide que la génération précédente Chromecast. Il dispose d’un port HDMI 2.1 et fonctionne en Wi-Fi et en Ethernet pour offrir une expérience de streaming optimale. L’appareil abrite également Android 14 et est compatible avec Google Home et Matter, transformant ainsi votre télé en véritable hub domotique.

Google a annoncé que le Google TV Streamer serait disponible dès le 24 septembre au prix de 119 euros.

Alors, êtes-vous prêts à sauter le pas avec ce nouvel appareil innovant de Google ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos attentes en commentaires !