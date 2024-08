Shanghai Electric : une nouvelle ère pour les jeunes talents

En cette Journée Internationale de la Jeunesse 2024, Shanghai Electric marque un grand pas en avant avec le lancement d’un ambitieux programme de formation pour plus de 700 jeunes diplômés. Cette initiative souligne l’engagement de l’entreprise à intégrer les jeunes dans le développement de solutions innovantes et écologiques pour l’industrie de l’énergie.

Shanghai Electric renforce son équipe de jeunes talents

Shanghai Electric a récemment recruté plus de 700 nouveaux gradués, valorisant ainsi l’innovation et le savoir-faire jeunes. La diversité des profils académiques, incluant des spécialistes en intelligence artificielle et en ingénierie, promet d’injecter un dynamisme renouvelé au sein de l’entreprise. Avec 48% des recrues titulaires d’un master ou doctorat, l’entreprise confirme sa confiance envers les jeunes talents pour mener son avancée technologique.

Développement de carrière au cœur de la formation

Le programme de formation, intitulé « Excellence E+ », est conçu pour accompagner les employés dans un parcours structuré et enrichissant. Il comprend plusieurs phases, de l’intégration à l’accomplissement professionnel, en mettant l’accent sur le développement des compétences spécifiques nécessaires à l’évolution dans l’énergie verte et la haute technologie. Ce cadre offre des opportunités sans précédent pour progresser rapidement dans leurs carrières chez Shanghai Electric.

Accent sur l’innovation et les compétences digitales

En réponse aux exigences d’un marché constamment en mutation, l’accent est mis sur l’innovation et les compétences digitales. Des méthodes d’apprentissage modernes, telles que les discussions de groupe et l’étude de cas, sont appliquées pour stimuler la créativité et l’excellence. Le champ d’action s’étend aussi sur l’automatisation et les énergies renouvelables, des secteurs clés pour l’entreprise.

En conclusion, Shanghai Electric reste fidèle à ses ambitions de leader dans le renouvellement industriel, en capitalisant sur le potentiel des jeunes diplômés. Avec leur esprit novateur, ces jeunes professionnels sont voués à devenir les piliers de la technologie et de la durabilité chez Shanghai Electric. Un investissement stratégique qui promet autant pour l’avenir de l’énergie que pour celui des nouvelles générations de l’industrie.

Lisez notre dernier article tech : Le smartphone pliable à triple écrans de Huawei a été pris en photo !