Microland marque 35 ans d’innovations et de succès globaux

Microland marque une étape importante en 2024. La société célèbre ses 35 ans d’innovation dans le secteur des technologies de l’information. Pionnier indien en mise en réseau, Microland continue d’être un acteur global majeur.

microland célèbre 35 ans d’innovation technologique

Fondé en 1989, Microland fut précurseur en introduisant des géants comme Novell NetWare et Cisco en Inde. La société a toujours su évoluer, se concentrant maintenant sur les technologies de nouvelle génération telles que l’IA et les solutions automatisées. Elle vise à améliorer l’agilité et la productivité de ses clients.

des solutions de nouvelle génération pour les entreprises

Microland met en avant sa plateforme optimisée par l’IA, Intelligeni. Cette solution révolutionne les opérations de services TI. Intelligeni offre une infrastructure numérique dix fois plus résiliente et efficace. Elle permet une résolution proactive des problèmes et des capacités de prise de décision autonomes. La plateforme a été reconnue comme Innovator dans le RadarView™ ITOps Services d’Avasant.

reconnaissance mondiale et distinctions prestigieuses

Microland a été nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés durant quatre années consécutives. De plus, en août 2024, la société a obtenu la prestigieuse note World Class 5 étoiles du Service Desk Institute pour ses services informatiques. Enfin, Microland a reçu la notation Or d’EcoVadis pour ses performances en matière de durabilité.

engagement en faveur de la durabilité et de l’esg

La Microland Foundation incarne l’engagement de l’entreprise en matière d’ESG. Elle œuvre pour des projets en éducation, environnement, employabilité et santé. Cette approche durable est renforcée par les avancées technologiques de la société.

En résumé, Microland célèbre 35 ans d’excellence et d’innovation. La société continue d’avancer dans le domaine des technologies de nouvelle génération. Elle est reconnue globalement pour ses services de qualité et son engagement envers la durabilité. Microland s’affirme comme un leader incontesté dans le secteur des services TI.

