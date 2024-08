now.gg lance nowStore sur Telegram, une nouvelle expérience de jeu

Lors de la Gamescom à Cologne, now.gg a annoncé une grande nouveauté. Les développeurs peuvent désormais publier leurs jeux mobiles sur Telegram via nowStore. Avec des paiements simplifiés via TON, l’expérience est révolutionnaire pour les utilisateurs et développeurs.

nowStore : un store Telegram pour jeux et IA

now.gg a lancé nowStore, une nouvelle plateforme dédiée aux utilisateurs de Telegram. Grâce à nowSDK, les développeurs peuvent publier directement leurs jeux mobiles et applications IA sur Telegram. Cette intégration permet de jouer et de faire des achats in-app sans quitter l’application.

paiements via TON pour une expérience simplifiée

Les utilisateurs de Telegram peuvent effectuer des achats dans les jeux grâce à TON (The Open Network). Cette méthode de paiement relie le marché actuel des jeux mobiles, valorisé à 100 milliards d’euros, au marché émergent des jeux crypto. Cela rend l’expérience plus fluide et sécurisée.

un accès instantané à 950 millions d’utilisateurs

Telegram compte plus de 950 millions d’utilisateurs. Avec maintenant 20% de ces utilisateurs jouant à des jeux, nowStore permet aux développeurs de toucher une large audience. Les jeux sont lancés directement sur Telegram, offrant une expérience rapide et sans friction.

intégration facile et distribution multiplateforme

Le nowSDK permet aux développeurs d’intégrer une fois et de distribuer leurs jeux sur multiples plateformes. Que ce soit sur PC, Mac, cloud, navigateur ou LINE, l’intégration est simple. Via nowStudio, les développeurs peuvent gérer facilement tous ces canaux.

En résumé, now.gg révolutionne l’expérience de jeu avec nowStore sur Telegram. Les développeurs ont accès à une énorme base d’utilisateurs, tout en profitant d’une intégration multiplateforme. Avec les paiements via TON, les utilisateurs peuvent vivre une expérience fluide et sécurisée. C’est un pas en avant significatif dans le monde des jeux mobiles et crypto.

