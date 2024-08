Netflix : Les séries et films à ajouter absolument en septembre 2024 !

En septembre 2024, Netflix nous réserve une panoplie de nouveautés. Ces ajouts sauront ravir tous les amateurs de séries et de films. Des comédies légères aux thrillers haletants, en passant par des documentaires fascinants, il y en aura pour tous les goûts. Ce mois-ci, préparez-vous à retrouver des classiques revisités, découvrir des exclusivités Netflix et plonger dans de nouvelles histoires captivantes. Que vous soyez fan d’action, de romance ou à la recherche d’un bon frisson, voici ce qui vous attend sur la plateforme ce mois-ci. Découvrez tout ce que Netflix propose !



Les séries à découvrir en septembre 2024



Septembre apporte une nouvelle vague de séries captivantes sur Netflix. Le mois commence fort avec Young Sheldon Saison 6 pour les amateurs de comédies familiales. La saison 2 de Outlast : Au bout de nous-mêmes’ suit le 3 septembre. Elle est idéale pour ceux qui adorent les épreuves de survie en plein air. Les fans de téléréalité pourront se réjouir du retour de « Selling Sunset » avec sa huitième saison le 6 septembre. La très attendue partie 2 de la saison 4 de « Emily in Paris » arrivera le 12 septembre, promettant encore plus de drames amoureux et de péripéties dans la ville lumière. Pour les amateurs de compétitions sociales, la saison 7 de The Circle Game : États-Unis sera disponible le 12 septembre. Elle offrira une nouvelle dose de stratégie et de divertissement.



Les films à ne pas manquer sur Netflix



Le catalogue de films de Netflix en septembre est tout aussi impressionnant. À partir du 1er septembre, vous pourrez redécouvrir des classiques avec « Fast & Furious : L’intégrale ». Les amateurs d’action apprécieront également « Rebel Ridge », disponible le 12 septembre, un thriller intense mettant en scène des personnages confrontés à des situations critiques. Pour ceux qui préfèrent les adaptations littéraires, « Uglies », un film basé sur le célèbre roman dystopique, arrive le 13 septembre. « Dune », le film épique de science-fiction tant attendu, sera disponible le 15 septembre, transportant les spectateurs dans l’univers fascinant de Frank Herbert.



Les documentaires et autres contenus



Netflix continue de proposer des documentaires captivants et des émissions spéciales. Le 3 septembre, découvrez « L’envers du sport : Hope Solo, gardienne indomptable », qui plonge dans la vie de l’ancienne gardienne de but de l’équipe de football des États-Unis. Le 11 septembre, « Apollo 13 : Mission survie » explore l’histoire dramatique de la célèbre mission spatiale. Et pour ceux qui s’intéressent aux affaires criminelles, « Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez », disponible le 18 septembre, offre une exploration approfondie de ce célèbre cas de double meurtre.



Ce mois de septembre 2024 sur Netflix s'annonce riche en divertissements variés pour tous les goûts. Que vous soyez fan de séries, de films, ou que vous préfériez les documentaires, il y a de quoi se réjouir. Préparez vos soirées cocooning et profitez de toutes ces nouvelles sorties !