GoPaint de Huawei : Libérez votre créativité numérique !

Le 7 décembre dernier, la boutique Huawei Flagship Store Opéra à Paris a accueilli un atelier de dessin unique en son genre. Animé par deux illustratrices douées, Mayada et Kenza, l’événement a mis en évidence la facilité d’accès à la création d’art numérique grâce à l’application GoPaint de Huawei.

Un atelier de dessin dynamique animé par deux artistes

À travers cet atelier, une trentaine de participants ont exploré le monde de l’art numérique aux côtés de Mayada et Kenza. Les artistes ont initié les participants aux techniques de dessin et à l’usage de l’application GoPaint. Ce moment a été aussi l’occasion de tester les dernières tablettes HUAWEI MatePad et de se familiariser avec les fonctionnalités de GoPaint.

Chaque participant a noté l’expérience comme une immersion totale dans le monde de l’art numérique. Les interactions avec les artistes leur ont permis d’apprendre de nouvelles techniques et de mieux comprendre l’art digital.

L’application GoPaint : un outil de peinture numérique intuitif et puissant

GoPaint, disponible sur toutes les tablettes Huawei, est une application de peinture numérique qui offre plus de 100 pinceaux différents et plus de 70 paramètres ajustables. Parmi les fonctions uniques offertes, on retrouve les pinceaux « éclaboussures » et « fluide » qui accroissent la créativité. L’application offre également une gamme variée de textures, imitant parfaitement diverses surfaces comme le papier, la soie d’or ou la roche.

Au cours de l’atelier, les participants ont pu exploiter ces fonctionnalités innovantes sur les toutes dernières tablettes Huawei, la HUAWEI MatePad Pro 12.2 et la HUAWEI MatePad 12X, toutes dotées d’un écran PaperMatte. Reproduisant fidèlement la sensation de dessiner sur du papier, cet écran offre une expérience de création authentique.

Un lieu d’expériences artistiques enrichissantes

La boutique HUAWEI Flagship Store Opéra, instaurée depuis 2020, ambitionne d’offrir des expériences enrichissantes à ses clients. Au-delà de cet atelier de peinture numérique, la boutique propose d’autres événements exclusifs tels que des initiations à l’art numérique avec GoPaint, des expériences photographiques avec HUAWEI XMAGE et même des rencontres sportives avec l’ambassadeur international Sir Mo Farah.

Outre ces expériences uniques, la boutique propose également un service après-vente complet qui inclut un bureau ouvert six jours par semaine, dédié à répondre à toutes les demandes des clients.

Si vous voulez explorer l’art numérique ou simplement comprendre les fonctionnalités des dernières tablettes Huawei, la boutique HUAWEI Flagship Store Opéra semble être le lieu idéal pour cela. N’hésitez pas à partager vos impressions et peut-être votre prochaine œuvre d’art réalisée avec GoPaint !