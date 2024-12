EDMOND : L’élégance française réinventée en montres d’exception !

La maison horlogère 1977, connue pour son audace et son engagement pour le savoir-faire français, a ainsi dévoilé sa nouvelle gamme nommée EDMOND. De plus, l’équipe a soigneusement fabriqué cette collection en Alsace, avec 7 modèles édités en série limitée à 99 exemplaires numérotés.

Une offre audacieuse pour des montres uniques par EDMOND

1977 offre une véritable alternative aux grandes maisons horlogères classiques. Ce nouveau pas audacieux s’inscrit dans un parcours d’innovation française, où les artisans fabriquent chaque pièce au pays. Les montres de la collection EDMOND portent fièrement le label Origine France Garantie, un gage de haute qualité et d’excellence dans le savoir-faire.

Une collection empreinte d’élégance et de sens

Élégance, détermination et raffinement sont les maîtres mots de cette nouvelle gamme. En effet, ces qualités se reflètent dans le design sophistiqué et les détails minutieusement étudiés de chaque montre. Par ailleurs, le boîtier en acier inoxydable 904L de 40 mm offre une brillance discrète. De plus, le cadran bombé se distingue par ses finitions fumées en relief, qui s’animent élégamment sous les reflets lumineux.

La montre est animée par un calibre automatique France Ébauches. Chaque montre offre une réserve de marche de 44 heures et une précision exemplaire. Elle se distingue aussi par la citation de Paul Valéry, gravée à l’arrière. Un bracelet en cuir de veau noir patiné attache chaque garde-temps à votre poignet. Les horlogers présentent chaque pièce dans un écrin de cuir et l’accompagnent d’une garantie internationale de cinq ans, que vous pouvez prolonger jusqu’à 10 ans.

EDMOND est une gamme qui célèbre la liberté, l’élégance et la détermination. En d’autres termes, une véritable œuvre d’art horlogère à portée de main. Alors, qu’attendez-vous pour rejoindre la famille 1977 ? De plus, n’hésitez pas à partager votre avis sur cette nouvelle collection et, par conséquent, à le faire savoir autour de vous !