iOS 18.2 : Apple Intelligence transforme votre écriture au quotidien

La nouvelle mise à jour d’iOS 18.2 intègre des outils puissants qui simplifient toutes vos tâches d’écriture. Avec Apple Intelligence et l’intégration de ChatGPT, écrire un e-mail, un essai ou un simple message devient un jeu d’enfant. Voici un aperçu des fonctionnalités qui pourraient bien changer votre façon de rédiger.

Compose, la nouvelle fonctionnalité d’Apple Intelligence

Apple Intelligence enrichit ses capacités avec « Compose », une fonctionnalité pensée pour générer du texte à partir de vos consignes. Que vous soyez dans Mail, Notes ou une application tierce, Compose est toujours à portée de main grâce au menu copier-coller.

En quelques clics, vous pouvez demander à Compose de créer un texte original. Donnez simplement vos instructions, et l’outil, basé sur ChatGPT, produit un contenu adapté. Contrairement aux versions précédentes, il ne s’agit pas d’une simple reformulation d’un texte existant. Compose rédige bien un texte à partir de zéro. Une fois le brouillon créé, il est possible de l’affiner grâce à des suggestions précises ou de demander une réécriture complète.

Pour ceux qui veulent encore plus de personnalisation, une version avancée est disponible via ChatGPT Plus. Cependant, les outils gratuits suffisent pour une grande variété de besoins. Vous pouvez rédiger un e-mail professionnel, un message amical ou même un texte complexe en quelques secondes, directement sur votre appareil Apple.

Des réécritures personnalisées pour un style qui vous ressemble

La mise à jour iOS 18.2 va plus loin en permettant de décrire précisément les modifications que vous souhaitez apporter à un texte. Grâce à la zone « Décrivez votre modification » dans le panneau d’écriture, vous pouvez indiquer le ton, le style ou les ajustements nécessaires.

Ce nouvel outil est particulièrement utile si vous voulez garder votre propre voix dans vos écrits. Contrairement aux styles préprogrammés comme « amical », « professionnel » ou « concis », cette option vous donne un contrôle total sur le résultat. L’intelligence artificielle d’Apple applique vos consignes pour produire une version qui correspond à vos attentes, tout en conservant une fluidité naturelle.