Un bug surprenant de Windows 11 empêche les mises à jour de sécurité essentielles

Windows 11 rencontre un problème inattendu qui inquiète de nombreux utilisateurs. Certains ordinateurs ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité après une installation récente. Ce bug, confirmé par Microsoft, affecte les personnes utilisant des supports d’installation créés manuellement. Cette situation soulève des questions sur la fiabilité des outils utilisés pour déployer ce système.

Les installateurs USB et CD d’octobre et novembre mis en cause