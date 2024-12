Xiaomi : que nous réserve le Redmi Turbo 4 ?

Xiaomi vient de lever le voile sur son nouveau smartphone, le Redmi Turbo 4. Ce modèle se distingue par son processeur Dimensity 8400, signé MediaTek. Ce dernier inaugure une nouvelle ère pour les appareils de milieu de gamme. De plus, ce SoC bénéficie d’une version personnalisée par Xiaomi, promettant une puissance taillée sur mesure pour offrir une expérience inédite.

Le Redmi Turbo 4 présenterait des performances dignes d’un haut de gamme

Le Dimensity 8400 introduit une configuration innovante avec des cœurs puissants qui rivalisent avec ceux des processeurs premium. MediaTek cible ainsi les utilisateurs à la recherche d’un smartphone performant sans débourser une fortune. Pour le Redmi Turbo 4, Xiaomi a optimisé ce chipset en intégrant une version « Ultra », légèrement boostée.

Ce partenariat entre Xiaomi et MediaTek vise à proposer un smartphone capable de gérer des applications exigeantes. Il permet aussi de profiter de jeux fluides et d’un multitâche avancé. Avec cette approche, Xiaomi défie la concurrence. La marque positionne son modèle face au Snapdragon 8s Elite de Qualcomm. De plus, le Turbo 4 inclut une batterie de 6 500 mAh. Celle-ci est accompagnée d’une charge rapide à 90 W.

Un écran immersif et des fonctionnalités robustes pour le quotidien

Le Redmi Turbo 4 se démarque également par son écran LTPS de 1,5K. Cette technologie allie résolution élevée et consommation d’énergie optimisée. Ce choix garantit une expérience visuelle riche, idéale pour le streaming, les jeux ou la navigation quotidienne. Par ailleurs, Xiaomi ne néglige pas la durabilité puisque l’appareil bénéficie d’une certification IP68, le protégeant contre l’eau et la poussière.

Côté photographie, Xiaomi propose un capteur principal de 50 MP. Il promet des clichés détaillés. En effet, même dans des conditions de faible luminosité, les images restent nettes. En parallèle, Digital Chat Station, un informateur bien connu, évoque un Redmi Turbo 4 Pro. Ce modèle serait équipé du Snapdragon 8s Elite et sa batterie atteindrait 7 000 mAh.