CES 2025 : MOVA révolutionne la maison connectée

MOVA, acteur mondial de l’électroménager intelligent, a brillé lors de sa première apparition au CES 2025, marquant son lancement officiel sur le marché nord-américain. La marque a présenté des technologies révolutionnaires pour la maison connectée, confirmant son engagement envers l’innovation, le style et la qualité premium.

Des innovations technologiques

Parmi les produits phares présentés, MOVA a dévoilé deux innovations majeures dans le domaine des aspirateurs robots :

MopSwap Hub : un système intelligent de gestion automatique de serpillières, adapté aux différents types de sols, garantissant un nettoyage optimal sans intervention manuelle.

RoboSwing FlexTrack : un bras extensible innovant permettant d'atteindre les coins les plus inaccessibles, assurant une propreté impeccable dans toute la maison.

Le V50 Ultra, nouveau fleuron de MOVA, se distingue par sa navigation FlexiRise™, son moteur TurboForce7 offrant une aspiration puissante de 24 000 Pa, et son système DuoSolution™ pour un environnement sain, notamment pour les propriétaires d’animaux. De son côté, le Z50 Ultra intègre des technologies avancées comme le lavage thermostatique à 36°C et des capteurs intelligents AI pour un nettoyage adapté en temps réel.

Des Solutions polyvalentes pour la maison

MOVA ne se limite pas aux sols. La marque innove aussi dans les soins personnels avec la brosse à dents électrique Fresh Pro dotée de la technologie 3DClean™ Tech, combinant vibrations soniques et brossage précis pour un nettoyage optimal en une minute seulement.

Côté nettoyage, le X4 Pro révolutionne l’entretien des sols avec son lavage à l’eau chaude à 80°C et sa pulvérisation haute pression, éliminant les tâches les plus tenaces.

Une garantie de confiance

Pour renforcer sa relation avec ses clients, MOVA annonce une garantie mondiale de trois ans couvrant plusieurs gammes de produits, offrant ainsi une sécurité et un accompagnement prolongés.

Une vision d’avenir

Avec une présence dans plus de 30 pays, MOVA poursuit son expansion en proposant des produits connectés, intelligents et adaptés aux besoins des consommateurs. La marque affirme sa volonté de conduire les tendances de la maison intelligente et d’innover continuellement pour améliorer la qualité de vie.

Pour plus d’informations, consultez https://fr.mova-tech.com/.