Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ : une batterie solaire puissante et installable soi-même

J’étais à Lille, le 30 avril, lors de la présentation de la nouvelle gamme SolarFlow Mix par Zendure. Relisez notre article dédié avec les détails des annonces. Sur place, j’ai pu manipuler la batterie et échanger avec les équipes. Un détail m’a immédiatement marqué : malgré ses près de 80 kg, le produit reste pensé pour être déplacé et installé simplement. Ce positionnement tranche avec les solutions habituellement réservées aux installateurs.

Avec le soutien de Enescol, la marque assume un virage clair vers le grand public. Le marché évolue rapidement, avec une montée en puissance de l’autoconsommation et du stockage résidentiel. Dans ce contexte, la SolarFlow 4000 Mix AC+ se distingue par une approche différente. Contrairement à la version Pro, elle peut être installée par un particulier, sans passer systématiquement par un professionnel. Cette approche s’inscrit aussi dans une vision plus large du constructeur. Lors de mon échange avec Bryan Liu, le CEO de Zendure, il insistait sur un point. Rendre l’énergie plus accessible passe par des produits faciles à adopter. Avec cette version AC+, la promesse devient concrète. Vous ajoutez du stockage à votre installation solaire, sans entrer dans un chantier complexe.

En bref : La Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ reprend les performances de la version Pro, mais change tout sur l’installation. Elle peut être installée par un particulier, sans intervention obligatoire d’un professionnel. Une solution pensée pour démocratiser le stockage solaire, tout en conservant une puissance de 4 000 W et 8 kWh de capacité.

Solarflow 4000 MIX AC+ : Une batterie pensée pour une installation simple

La Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ reprend les bases de la version Pro, mais change profondément son approche. On reste sur une batterie résidentielle AC-coupled, conçue pour fonctionner avec une installation photovoltaïque déjà en place. Concrètement, elle vient se connecter côté courant alternatif, sans modifier l’infrastructure existante. Cette logique évite de remplacer l’onduleur ou de revoir complètement l’installation solaire.

La différence majeure avec la version Pro se situe au niveau de l’installation. Là où le modèle Pro nécessite l’intervention d’un professionnel, la version AC+ est pensée pour un usage plus accessible. Elle peut être installée directement par un particulier, notamment grâce à un fonctionnement plug & play. Cette simplification réduit les contraintes techniques et le coût global d’intégration.

Lors de la présentation à Lille, cet aspect était clairement mis en avant par les équipes. Le produit vise les foyers déjà équipés en panneaux solaires, mais sans solution de stockage. L’objectif est d’ajouter une batterie sans complexifier l’installation électrique existante. Ce positionnement répond directement à l’évolution du marché, où la demande en solutions simples progresse rapidement.

Une compatibilité totale avec les installations photovoltaïques existantes

La Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ a été conçue pour s’intégrer directement à une installation solaire déjà en place. Elle dispose d’un port dédié PV-IN AC pouvant accepter jusqu’à 5 000 W, permettant de connecter un onduleur existant sans modification majeure. Cette architecture en courant alternatif facilite l’ajout de stockage sans intervenir sur la partie production. Le système fonctionne ainsi en complément, en récupérant l’énergie déjà produite pour la stocker.

Cette compatibilité couvre les principaux types d’installations du marché. La batterie peut être associée à des onduleurs centralisés, des micro-onduleurs ou encore des systèmes hybrides. L’utilisateur conserve donc son équipement actuel, ce qui limite les coûts et les contraintes techniques. Cette approche évite également les travaux lourds, souvent nécessaires avec des solutions plus complexes.

Dans les faits, l’intégration se fait de manière progressive et sans remise à zéro de l’installation existante. L’électricité produite en journée peut être stockée directement, puis utilisée plus tard, notamment en soirée. Cette logique d’ajout vient optimiser l’autoconsommation sans modifier le fonctionnement initial du système. Elle répond à une problématique concrète : valoriser l’énergie produite plutôt que la réinjecter sur le réseau à faible tarif.

Caractéristiques techniques : puissance, capacité et autonomie

La Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ délivre une puissance bidirectionnelle de 4 000 W en courant alternatif, avec une capacité d’entrée pouvant atteindre 5 000 W via le port PV-IN AC. En configuration standard, elle peut fonctionner en mode plug & play jusqu’à 3 000 W sur prise domestique, et monter à 3 680 W avec une connexion adaptée. En sortie hors réseau, la puissance nominale est de 3 680 W, avec un pic à 7 200 W pendant 200 millisecondes pour absorber les appels de charge. Le système intègre une fonction UPS avec bascule en 10 millisecondes, permettant d’alimenter des équipements critiques sans interruption.

La batterie intègre une capacité de 8,038 kWh dans un format monobloc, sans empilement initial. Elle repose sur des cellules lithium de 314 Ah, optimisées pour une densité énergétique élevée dans un volume réduit. Le système accepte une extension via des modules additionnels de 7 kWh, pour atteindre jusqu’à 50 kWh au total selon la configuration. La conversion énergétique affiche un rendement supérieur à 90 %, limitant les pertes entre stockage et restitution.

Côté usage, la recharge complète s’effectue en environ 2 heures en courant alternatif, ce qui permet de capter rapidement les périodes de production solaire ou les plages tarifaires basses. La batterie est conçue pour fonctionner entre -20°C et 55°C, avec une certification IP65 assurant une résistance à la poussière et aux projections d’eau. Le niveau sonore est annoncé autour de 25 dB, ce qui permet une installation dans un environnement résidentiel sans nuisance notable. Enfin, la durée de vie atteint 10 000 cycles, soit environ 15 ans d’utilisation dans un cadre domestique standard.

Économies et autoconsommation : des gains mesurables selon les usages

L’ajout de la Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ permet d’augmenter le taux d’autoconsommation sans modifier la production solaire existante. Sur un profil standard avec 5 kWc de panneaux et 5 000 kWh de consommation annuelle, le gain d’autoconsommation est estimé autour de 18 %. Ce gain correspond directement à une réduction de l’énergie injectée sur le réseau. Dans ce type de configuration, le taux global peut atteindre environ 74 % d’autoconsommation.

En termes de facture, les simulations présentées indiquent une réduction pouvant atteindre 70 à 71 % selon les profils. Ce résultat dépend du dimensionnement de l’installation et de la répartition des usages dans la journée. Une consommation majoritairement en soirée ou en heures pleines améliore mécaniquement l’impact du stockage. À l’inverse, un foyer déjà très consommateur en journée bénéficiera moins de cet effet.

La capacité de 8 kWh permet de couvrir une partie significative des besoins quotidiens d’un foyer. Elle correspond généralement à plusieurs heures de consommation domestique, selon les équipements utilisés. Cette réserve d’énergie permet de limiter les achats d’électricité sur les plages tarifaires élevées. Le gain final dépend donc directement du comportement énergétique du logement et de la régularité de la production solaire.

Mon avis après la présentation : une version plus cohérente que le Pro

Après avoir vu et manipulé la Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ à Lille, la différence avec la version Pro est évidente. Sur le papier, les deux produits sont très proches en termes de puissance et de capacité. En pratique, l’expérience change complètement à cause de l’installation. Là où le modèle Pro impose un passage par un installateur, la version AC+ réduit fortement cette contrainte.

C’est clairement ce point qui change la cible du produit. Le AC+ s’adresse directement aux particuliers déjà équipés en solaire, qui veulent ajouter du stockage sans lancer un chantier électrique. Cette approche simplifie l’accès à la batterie domestique, notamment en réduisant les coûts d’installation et les délais. On passe d’un projet technique à une logique d’équipement plus accessible. À envisager si vous avez déjà des panneaux et cherchez du stockage sans refaire l’installation, moins pertinent si vous partez de zéro.

Sur place, en discutant avec des installateurs, un point revenait souvent. Beaucoup de clients hésitent à franchir le cap du stockage à cause de la complexité et du coût global. Le AC+ répond directement à ce frein, avec une solution plus simple à intégrer dans un environnement existant. C’est une évolution logique dans un marché qui cherche à se démocratiser.

Reste tout de même certaines limites à prendre en compte. La réglementation française impose des contraintes sur la capacité totale installée, notamment autour des 15 kWh en résidentiel sans local dédié. La puissance disponible doit également être adaptée à l’installation électrique du logement. Enfin, même si l’installation est simplifiée, elle demande une compréhension minimale de son système électrique.

La vraie question devient donc simple. Faut-il encore passer par une installation complexe pour ajouter une batterie chez soi ? Avec cette version AC+, Zendure apporte une réponse assez claire.