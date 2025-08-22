Test – OnePlus Watch 3 43 mm : une montre connectée compacte qui mise sur l’équilibre

Depuis quelques années, OnePlus s’impose de plus en plus dans l’univers des objets connectés. Après avoir trouvé sa place sur le marché des smartphones, la marque développe son écosystème autour d’accessoires audio et de montres connectées. Avec la OnePlus Watch 3 43 mm, le constructeur signe une proposition inédite : une version plus compacte et raffinée de sa montre phare, qui s’adresse aux utilisateurs préférant les formats discrets sans sacrifier les performances. Nous avons pris le temps de la découvrir, et voici notre retour détaillé.

Un design élégant et pensé pour les petits poignets

La première impression laissée par la OnePlus Watch 3 43 mm est sans appel : élégance et sobriété. Le boîtier en acier inoxydable, décliné en deux coloris (Silver Steel et Black Steel), inspire confiance et robustesse malgré son format réduit. Avec seulement 37,8 grammes sans bracelet, elle se porte de manière presque imperceptible, ce qui en fait l’une des montres les plus confortables de sa catégorie.

Son écran AMOLED de 1,32 pouce en 2,5D est parfaitement intégré dans le cadran circulaire, offrant un rendu visuel équilibré. Certes, sa luminosité plafonne à 1 000 nits, ce qui la rend un peu moins lisible en plein soleil comparée à la version 47 mm (2 200 nits). Mais au quotidien, la dalle conserve un contraste profond et une réactivité exemplaire, mettant en valeur les cadrans animés proposés par OnePlus.

La montre conserve une couronne numérique latérale, ainsi qu’un bouton secondaire, facilitant la navigation dans Wear OS 5. À noter également sa compatibilité avec les bracelets standards de 18 mm, permettant une personnalisation facile. Un vrai plus pour ceux qui aiment accorder leur montre à leur style vestimentaire.

Une double puce pour une autonomie exemplaire

L’un des points qui différencient la OnePlus Watch 3 43 mm de nombreuses concurrentes sous Wear OS est son architecture technique hybride. Elle combine le Snapdragon W5 pour les applications et la fluidité de Wear OS, avec une seconde puce basse consommation (BES2800BP) dédiée aux tâches de suivi santé et aux fonctions basiques.

Ce choix se traduit par une autonomie impressionnante. Là où de nombreuses montres sous Wear OS peinent à dépasser deux jours, la Watch 3 43 mm promet jusqu’à 60 heures en usage classique. Pour les plus économes, le mode économie d’énergie permet de tenir près d’une semaine, tout en conservant l’essentiel : suivi d’activité, notifications et mesure cardiaque.

La charge rapide n’est pas en reste : 10 minutes suffisent pour récupérer une journée entière d’autonomie, et une recharge complète demande environ une heure. Un argument solide pour les utilisateurs pressés.

Wear OS 5 et l’écosystème OnePlus

La montre fonctionne sous Wear OS 5, la dernière mouture de l’OS de Google, optimisée par OnePlus avec sa surcouche maison. L’expérience utilisateur est fluide, avec un accès direct aux cadrans personnalisables, aux applications du Google Play Store, à Google Wallet pour les paiements sans contact, ainsi qu’à l’Assistant Google.

L’intégration avec les smartphones OnePlus est particulièrement poussée : contrôle de la caméra, gestion de la musique, synchronisation fluide avec l’application santé. Mais la montre reste parfaitement compatible avec les autres smartphones Android, et même avec iOS, bien que certaines fonctionnalités avancées puissent être limitées.

Santé et bien-être : un suivi complet et intelligent

Au-delà des fonctionnalités connectées, la OnePlus Watch 3 43 mm se positionne comme un véritable compagnon de santé. Elle intègre le programme “Mind & Body 360”, qui se distingue par son approche holistique du bien-être. Concrètement, la montre évalue non seulement votre fréquence cardiaque ou votre sommeil, mais aussi votre niveau de stress et de fatigue, grâce à un système de suivi avancé.

Un petit détail sympathique : un emoji dynamique peut apparaître sur le cadran pour représenter votre état global, en fonction de vos données physiques et mentales. C’est une manière ludique, mais pertinente de sensibiliser l’utilisateur à son état de santé.

Le suivi du sommeil est particulièrement riche : analyse des phases (léger, profond, REM), détection de la respiration, mesure de l’oxygène dans le sang (SpO₂) et même enregistrement des ronflements. On retrouve aussi les classiques comme le suivi menstruel, la surveillance du rythme cardiaque en continu et les alertes en cas d’irrégularité.

Le sport, un terrain bien couvert

OnePlus ne néglige pas les sportifs. La montre embarque plus de 100 modes sportifs, allant de la course à pied au tennis, en passant par la natation (grâce à son étanchéité 5 ATM) et le ski. Pour les coureurs, des données avancées sont disponibles, telles que l’équilibre gauche/droite, la cadence, l’impact au sol ou encore la zone de brûlage des graisses.

Même si elle n’atteint pas le niveau d’un Garmin dédié ou d’une Apple Watch Ultra, la Watch 3 43 mm s’avère largement suffisante pour un usage quotidien, voire avancé pour les amateurs de statistiques.

Les compromis de la version 43 mm

La Watch 3 43 mm a beau être séduisante, elle présente quelques concessions par rapport au modèle 47 mm. L’écran, on l’a dit, est moins lumineux, ce qui peut gêner les utilisateurs passant beaucoup de temps en extérieur.

De plus, certains capteurs avancés présents sur d’autres montres du marché manquent à l’appel, comme la mesure de la température corporelle ou le suivi vasculaire. Enfin, sa robustesse est un peu moindre : pas de certification militaire MIL-STD-810H comme sur la grande sœur, ce qui peut freiner les utilisateurs les plus aventureux.

Quant au prix, il reste relativement élevé au vu de ces concessions. OnePlus mise clairement sur le design et l’expérience logicielle pour séduire, mais certains pourraient trouver la proposition un peu chère face à des concurrents comme Samsung ou Xiaomi.

Pour quel type d’utilisateur ?

La OnePlus Watch 3 43 mm cible un profil bien précis. Elle s’adresse d’abord aux utilisateurs qui recherchent une montre élégante, discrète et légère, mais qui veulent profiter des avantages de Wear OS 5.

Elle conviendra parfaitement à ceux qui privilégient le confort, notamment pour dormir avec la montre au poignet afin de suivre le sommeil. Son autonomie solide la rend aussi idéale pour les utilisateurs qui en ont assez de recharger leur montre tous les jours.

En revanche, les sportifs professionnels ou les aventuriers à la recherche d’une montre ultra-robuste et bardée de capteurs de pointe auront peut-être intérêt à se tourner vers d’autres modèles plus spécialisés.

Conclusion sur la Oneplus Watch 3

Avec la OnePlus Watch 3 43 mm, OnePlus réussit un pari audacieux : proposer une montre connectée haut de gamme qui n’intimide pas par sa taille, mais qui reste puissante et élégante. Elle n’est pas exempte de défauts, notamment en termes de luminosité et de capteurs manquants, mais elle trouve parfaitement sa place auprès des utilisateurs à la recherche d’un équilibre entre design, autonomie et fonctionnalités intelligentes.

En somme, cette montre est une réussite pour qui veut profiter de l’expérience Wear OS dans un format compact et confortable. Elle n’a pas vocation à remplacer une montre sportive professionnelle ni une Ultra destinée aux baroudeurs, mais elle coche toutes les cases pour un usage quotidien moderne, connecté et élégant.



