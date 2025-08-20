Herobeat Studios dévoile Rewilders: The Lost Spring, son nouveau projet roguelite

Il y a 3 ans, Herobeat Studios a fait de son jeu Endling: Extinction is Forever un succès critique et émotionnel. Et maintenant, le studio barcelonais revient sur le devant de la scène avec un projet aussi audacieux que le premier, baptisé Rewilders: The Lost Spring. Présenté à l’ouverture de la Gamescom 2025, ce nouveau titre sera un “mélange d’action et progression de type Metroidvania”. On fait le point.

Rewilders: The Lost Spring, entre collection de créatures et roguelite

Lors du Gamescom 2025, Herobeat, le studio à l’origine d’Endling: Extinction is Forever, a dévoilé son tout nouveau jeu intitulé Rewilders: The Lost Spring. Dans le jeu, le joueur incarne Abi, une exploratrice solitaire qui décide de descendre sur une terre corrompue et toxique. Son objectif est double : retrouver sa famille et restaurer la nature, ravagée par une mystérieuse catastrophe.

L’originalité du titre repose également sur son mélange de genres. Le jeu adopte la structure d’un action-roguelite en monde ouvert, où chaque nouvelle descente dans les biomes corrompus offre une configuration unique. Le joueur se confrontera alors à des ennemis variés, de ressources imprévisibles et de secrets à dévoiler. À la manière d’un metroidvania, Abi dispose d’outils de mouvement, dont un planeur, grappin ou course murale. Ces capacités lui permettront d’explorer en profondeur des environnements vivants et évolutifs.

Enfin, Rewilders: The Lost Spring se démarque par sa dimension écologique. En effet, le joueur a la possibilité de ramener la vie au cœur des zones dévastées. Pour cela, le joueur réactive des sources, replante la flore et ressuscite les Hântu, créatures autochtones mystiques qui peuvent ensuite l’accompagner au combat. Chacun de ces compagnons dispose de capacités spécifiques, renforçant la dimension stratégique de chaque run.

Appréciez le trailer de présentation du jeu dans la vidéo ci-dessous :

Rewilders: The Lost Spring est actuellement en développement pour PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam). Aucune date de sortie n’a encore été fixée.