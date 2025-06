Hytale : l’ambitieux Minecraft-like de Hypixel Studios est finalement annulé

C’était l’un des projets les plus attendus de la scène indie. Il. Teasé dès 2018, Hytale devait révolutionner le genre bac à sable multijoueur et incarner le digne successeur de Minecraft. Mais le couperet est tombé : après 10 ans de développement, le projet Hytale est officiellement annulé. Son créateur, Hypixel Studios, fermera également ses portes, suite à cette lourde décision. Explications.

Annulation de Hytale : « Le développement d’un jeu est brutalement difficile. »

Né de l’expérience acquise sur les serveurs Minecraft Hypixel, le projet Hytale avait tout pour réussir. Avec sa propre expérience de RPG et Minecraft, le jeu devait incarner une nouvelle génération de bac à sable créatif. L’engouement est tel que Riot Games a investi des millions dans Hytale avant d’acquérir Hypixel en 2020. Mais aujourd’hui, le projet est officiellement tombé à l’eau.

Le 23 juin 2025, Aaron « Noxy » Donaghey, PDG de Hypixel Studios, publie un communiqué sans appel : le développement de Hytale est annulé, et le studio va être dissous. “Ce n’est pas l’issue qu’aucun d’entre nous – chez Hypixel ou chez Riot – ne souhaitait », peut-on lire dans ledit communiqué. “Mais après des années d’efforts, d’adaptation et d’exploration de toutes les voies possibles, il est devenu évident que nous ne pouvions pas donner vie à Hytale d’une manière qui tienne vraiment ses promesses.”

“Le développement d’un jeu est extrêmement difficile, surtout lorsqu’il s’agit de créer quelque chose d’original qui s’adresse à une communauté créative et passionnée« , poursuit Noxy. « Au fil du temps, la barre n’a cessé de s’élever. Nos ambitions techniques sont devenues plus complexes. Et même après un redémarrage majeur du moteur de jeu, l’équipe a constaté qu’Hytale n’était toujours pas aussi avancé qu’il le fallait.”

Le studio tient toutefois à rassurer sa communauté que le serveur Minecraft Hypixel reste intact, malgré l’abandon du projet. “Il est géré séparément d’Hypixel Studios et continuera à fonctionner comme d’habitude ».

« À notre communauté : merci”, conclut le communiqué. “Même si nous fermons ce chapitre, l’esprit d’Hytale et tout ce que nous espérions qu’il puisse être resteront avec nous. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit, et nous nous inspirerons de ces leçons pour la suite.”