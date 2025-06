Les centrales électriques virtuelles : un atout majeur pour des villes plus vertes

Centrales électriques virtuelles : un terme encore peu connu, mais qui révolutionne déjà l’énergie urbaine. Lors du SNEC 2025 à Shanghai, SINEXCEL a lancé une initiative majeure. Ce projet rassemble les plus grands noms du secteur pour repenser la gestion de l’électricité dans les villes.

Une initiative innovante autour des centrales électriques virtuelles

Le lancement de cette initiative d’écosystème s’appuie sur la collaboration de partenaires reconnus. On retrouve Schneider Electric, Enjoyelec, SZ GISCADA, Cunhui New Energy et GOOD ENERGY. Ensemble, ces acteurs veulent intégrer des réseaux énergétiques intelligents à l’échelle urbaine.

Ce projet vise plusieurs objectifs :

Encourager l’innovation énergétique basée sur des cas concrets

basée sur des cas concrets Créer des références industrielles

Bâtir des écosystèmes zéro carbone pour des villes durables

La technologie au cœur de la gestion intelligente de l’énergie

SINEXCEL a dévoilé une nouvelle plateforme intelligente pour gérer l’énergie en ville. Cette solution associe logiciel et matériel pour une efficacité accrue.

Grâce à l’IoT, au cloud, au big data et à l’intelligence artificielle, cette plateforme :

Transforme les flux d’énergie invisibles en données mesurables

Optimise la production, la distribution et le stockage d’électricité

Assure une répartition précise de l’électricité partout en ville

Des partenariats solides pour une transition énergétique urbaine

La solution de centrales électriques virtuelles signée SINEXCEL va plus loin que les systèmes du passé. Elle diminue les coûts, diversifie les revenus et s’adapte à la réglementation.

L’entreprise met en avant l’agrégation ouverte et la valeur partagée. Elle regroupe diverses sources d’énergie : éolien, solaire, stockage, micro-réseaux et bornes de recharge. Cette méthode permet à tous ces équipements de participer ensemble aux marchés de l’électricité et aux efforts pour consommer mieux.

En résumé, SINEXCEL et ses partenaires dessinent un nouveau paysage énergétique pour les villes. Grâce aux centrales électriques virtuelles et à la force des partenariats, un avenir urbain plus vert et intelligent se concrétise. Cette innovation montre que le futur de l’énergie se construit dès aujourd’hui, dans l’intérêt de tous.

Lisez notre dernier article tech : Discord Tag : deux nouveaux avantages pour personnaliser votre serveur