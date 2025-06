MGI Tech franchit une étape majeure avec le DNBSEQ-T1+ en Europe

MGI Tech franchit un nouveau cap dans le monde de la génomique. Le spécialiste des technologies des sciences de la vie annonce l’obtention du marquage CE pour son séquenceur DNBSEQ-T1+. Cette étape clé ouvre à MGI Tech les portes du marché européen, tant pour la recherche que pour les applications cliniques. Découvrons pourquoi ce séquenceur attire tant d’attention.

Le DNBSEQ-T1+ : un nouvel atout pour les laboratoires européens

Le DNBSEQ-T1+ se positionne comme un outil de pointe pour les laboratoires européens. Présenté lors du salon AGBT 2025, il offre une performance de séquençage moyenne idéale pour répondre aux besoins divers. Son principal avantage est sa rapidité. En seulement 24 heures, il réalise un séquençage de 150 paires de bases avec une précision Q40.

De plus, ce séquenceur se distingue par sa polyvalence avec trois formats de cellules de flux et plusieurs voies adressables. Les chercheurs peuvent ainsi travailler sur différents projets en toute flexibilité, le tout sur une seule plateforme.

Des performances de séquençage rapides et polyvalentes

Le DNBSEQ-T1+ propose une plage de débit de données étendue, allant de 25 à 1 200 Go.

Ainsi, il s’adapte autant à la recherche clinique qu’aux grandes études scientifiques.

Grâce à ses systèmes intégrés de génération automatique de DNB et à son module bio-informatique embarqué, l’expérience utilisateur se veut simple et fluide.

Séquençage rapide en 24 heures

Polyvalence et flexibilité pour des expériences variées

Traitement automatique des données pour gagner du temps

Certification CE : ouverture du marché européen à MGI Tech

Grâce au marquage CE, le DNBSEQ-T1+ répond désormais aux normes et réglementations européennes. Ce label témoigne de la sécurité et de la fiabilité du produit, aussi bien pour la recherche que pour la clinique.

Lors de sa présentation au salon ESHG, il a suscité un vif intérêt de la part des participants. Plusieurs utilisateurs voient en lui une solution pour faire avancer la génomique et la médecine de précision.

Pour conclure, MGI Tech s’impose encore comme un leader de l’innovation dans les sciences de la vie. Avec le déploiement européen du DNBSEQ-T1+, la société propose une solution alliant performance, précision et adaptabilité. Ce nouvel outil permettra à de nombreux laboratoires d’optimiser leur travail et d’ouvrir la voie à de nouvelles avancées médicales.

