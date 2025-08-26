OneOdio IFA 2025 : une expérience audio inoubliable à Berlin

OneOdio et OpenRock préparent une expérience unique pour l’IFA 2025 à Berlin. Du 5 au 9 septembre, ces deux marques audio invitent les visiteurs à plonger dans le monde du son nouvelle génération. Au Hall 11.2, stand 129, innovations, cadeaux et animations promettent une visite riche en émotions. Curieux de son professionnel ou amateur de musiques ? Voici un aperçu de ce qui vous attend !

Les nouveautés incontournables de OneOdio à l’IFA 2025

À l’occasion de l’IFA, OneOdio va dévoiler sa gamme la plus récente. Les visiteurs pourront tester en avant-première le Studio Max 1, un casque sans fil conçu pour les DJ, créateurs et audiophiles. Il promet une latence faible et quatre modes de connectivité. Ne manquez pas non plus le Focus A6, un casque à réduction de bruit active jusqu’à -48dB, idéal pour plonger dans sa musique. Côté sport et mobilité, OpenRock met en avant ses écouteurs ouverts S2 et présentera également le Focus A10 et l’OpenRock X.

Des expériences audio immersives à découvrir sur place

Le stand propose bien plus que de simples essais produits. Les visiteurs pourront profiter de démonstrations en direct pour ressentir l’énergie et la netteté du son. Avec les casques de la marque, chaque note et chaque basse prennent vie. La mise en place de DJ sets live tout au long de la journée rendra l’expérience encore plus vibrante. Impossible de rester indifférent devant cette ambiance musicale unique à l’IFA.

Jeux, cadeaux et DJ sets exclusifs au stand OneOdio

Bonne nouvelle pour les visiteurs : OneOdio et OpenRock organisent des animations ludiques. Avec l’opération Spin to Win, il suffit de scanner un QR code pour tenter sa chance. En jeu : écouteurs inédits, accessoires exclusifs ou coffrets en édition limitée. Même les curieux repartent souvent avec un cadeau ! De plus, des réductions spéciales jusqu’à 20% sont prévues sur certains modèles sur le stand.

En résumé, l’IFA 2025 sera le lieu incontournable pour tous les amateurs de technologie audio. Que vous soyez passionné de sons, de gadgets ou simplement curieux, OneOdio et OpenRock sauront vous surprendre et vous faire vibrer. N’oubliez pas de noter ces dates et rejoignez l’une des expériences les plus attendues de la rentrée à Berlin !

Lisez notre dernier article tech : Gmail : vous devez immédiatement changer votre mot de passe !