Nvidia met en avant GeForce Now et ses nouveautés à la Gamescom 2025

En marge de la Gamescom, Nvidia a convié la presse à découvrir ses dernières annonces GeForce. L’événement a mis en avant l’arrivée des GPU Blackwell sur GeForce Now, le support de DLSS 4 dans plus de 175 jeux et de nouvelles intégrations ray tracing, dont celles de Borderlands 4 et Pragmata.

Une matinée rythmée par les démos et les essais

La journée a commencé avec Phantom Blade Zero, suivi de Borderlands 4, dont j’ai pu tester un extrait jouable. Le titre de Gearbox bénéficiera du DLSS 4 et d’effets RTX au lancement. Pragmata, présenté juste après, proposait aussi une démo impressionnante, renforcée par l’intégration des dernières technologies Nvidia. Ces sessions étaient entrecoupées de présentations de projets comme Black State et Cinder City.

Nvidia Gamescom 2025 Borderlands

Le passage par le stand Nvidia a permis de découvrir l’évolution de GeForce Now. Le service intègre désormais des GPU RTX 5080 dans le cloud, permettant un streaming jusqu’en 5K à 120 images par seconde. Les démonstrations mettaient en avant une latence très basse et un rendu visuel amélioré grâce aux optimisations IA.

DLSS 4 et RTX au cœur des nouveautés

Nvidia a profité de l’occasion pour confirmer l’arrivée de DLSS 4 sur une dizaine de jeux supplémentaires, dont Resident Evil Requiem et The Outer Worlds 2. Borderlands 4, attendu le 12 septembre, et Pragmata bénéficieront aussi d’un support complet dès leur lancement.

Nvidia Gamescom 2025 latence

L’éditeur a également mis en avant ses avancées logicielles, avec une mise à jour de l’application GeForce qui introduit de nouvelles options globales pour DLSS, ainsi que des fonctions de fluidité supplémentaires sur les RTX 40. Le service GeForce Now reste la vitrine principale de ces technologies, en s’appuyant désormais sur l’architecture Blackwell.

En résumé, Nvidia a profité de la Gamescom pour réaffirmer son rôle central dans l’écosystème PC. Entre le cloud renforcé, les annonces logicielles et les partenariats avec les studios, les prochains mois s’annoncent riches pour les joueurs équipés de GeForce.

