Apple Passwords : Simplicité séduisante ou sécurité décevante ?

Apple vient d’officialiser Passwords, son nouveau gestionnaire de mots de passe. L’ambition ? Offrir une solution simple et directement intégrée à l’écosystème Apple. Mais derrière cette facilité d’utilisation se cachent des limites notables, notamment en matière de sécurité et de compatibilité. Faut-il craquer ou passer son chemin ? On fait le point pour vous.

Sécurité : l’équilibre fragile entre simplicité et efficacité

Apple veut rassurer : Passwords chiffre vos données avec des standards de haut niveau (AES-256 bits, chiffrement de bout en bout). L’accès se fait grâce au mode de déverrouillage de votre appareil (Face ID, Touch ID ou code). Cependant, cette approche pose problème. Elle ne propose pas, par exemple, de mot de passe principal dédié. Un simple code d’accès trop basique pourrait donc exposer tous vos identifiants à un hacker déterminé.

Autre manque, et pas des moindres : l’application n’ajoute pas d’authentification à deux facteurs (2FA) renforcée, contrairement à ce que proposent des gestionnaires spécialisés. Ici, aucun modèle “zero-knowledge”. Vos données restent chiffrées, mais les plus exigeants pourraient regretter ce niveau de contrôle amoindri.

Fonctionnalités : le strict nécessaire

Avec Passwords, pas de superflu. Apple va droit au but, parfois même un peu trop ! L’application génère des mots de passe forts automatiquement. Or, il est impossible de personnaliser les critères selon les exigences des plateformes (longueur, symboles, etc.). Elle ne stocke que les mots de passe, les clés d’accès et les codes 2FA. Oubliez le stockage de documents, d’infos bancaires ou de photos comme chez la concurrence.

À la différence des ténors du secteur, pas d’outil de surveillance des fuites de données ou d’alertes si vos identifiants circulent sur le dark web. On parle ici de gestion, pas de prévention.

Un écosystème (trop) fermé

Sans surprise, Passwords ne fonctionne qu’au sein de l’univers Apple. Impossible, donc, de partager vos accès avec un proche sous Android ou Windows simplement. Le partage fonctionne uniquement entre utilisateurs Apple grâce à AirDrop ou au sein de groupes de contacts. Pour un accès sur PC, il faudra remplir des conditions strictes et installer une extension personnalisée.

Cet enfermement limite la praticité, notamment pour ceux qui jonglent entre plusieurs plateformes.

Quid du support ?

Dernier bémol : pas de service client dédié. Les utilisateurs devront se tourner vers le support Apple classique, moins réactif et moins spécialisé. Les plateformes concurrentes proposent souvent des canaux d’assistance directe, utiles quand on souhaite récupérer un compte ou avoir des infos pointues sur la sécurité.

En conclusion, Passwords séduira les fans de la marque en quête de simplicité, mais décevra ceux qui recherchent la polyvalence et la sécurité ultime. Alors, êtes-vous prêt à tout miser sur Apple, ou préférez-vous rester maître de vos mots de passe ? Dites-nous en commentaire quelle solution vous utilisez, et partagez l’article si vous connaissez un “Apple addict” !