Innovation brillante : Tesmo Maps simplifie et dynamise la cartographie

Tesmo, marque dynamique de SNCF Connect & Tech, fait encore parler d’elle. Un an après son lancement, l’entreprise poursuit son engagement pour des mobilités plus intelligentes et durables. Cette fois, elle innove avec un outil qui promet de révolutionner la cartographie numérique : Tesmo Maps.

Un nouveau souffle pour la cartographie des mobilités

Grâce à Tesmo Maps, SNCF Connect & Tech propose une solution pensée pour tous les professionnels de la mobilité. Le principe est simple : transformer des données géographiques complexes en cartes claires, lisibles et sur-mesure. Que ce soit pour visualiser un trajet, comprendre un réseau ou analyser une situation, la solution vise l’essentiel — rendre l’information accessible d’un seul coup d’œil.

Mais Tesmo Maps va plus loin. Elle combine des fonds de carte riches, des tracés ferroviaires précis et les points d’intérêt essentiels. Le résultat ? Des cartes personnalisées utilisables aussi bien par le grand public que par les professionnels. L’outil propose même une visualisation en 3D pour une expérience encore plus immersive. Grâce à cette innovation, la mobilité connectée prend une nouvelle dimension, en France comme en Europe.

La technologie Tesmo au service de tous les acteurs

Ce n’est pas un hasard si la SNCF mise sur son expertise technique pour concevoir Tesmo Maps. L’outil repose sur la base solide d’OpenStreetMap, tout en profitant du savoir-faire interne de SNCF Connect & Tech. Cette synergie garantit une solution robuste, fiable et, surtout, adaptée aux besoins variés des opérateurs, collectivités ou gestionnaires d’infrastructures.

En plus de servir les ambitions du groupe SNCF, Tesmo Maps s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre, piloter et réaliser une gestion intelligente de la mobilité, dans un contexte où la transformation digitale s’impose partout. À cela s’ajoute la capacité de personnalisation pour répondre à des cas d’usage métiers pointus, du suivi en temps réel à l’optimisation des infrastructures.

Avec Tesmo Maps, la SNCF montre que l’innovation n’est pas qu’un mot à la mode, mais une réalité terrain. Que vous soyez acteur de la mobilité, technophile ou simple curieux, cette solution marque un tournant. Vous souhaitez en savoir plus ou partager votre retour d’expérience ? N’hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cet article avec vos proches !